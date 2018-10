Regel-Revolution: Wimbledon führt Tiebreak im entscheidenden Satz ein

London Das Traditionsturnier in Wimbledon bricht mit einer Tradition: Ab dem kommenden Jahr wird in allen Wettbewerben im entscheidenden Satz beim Stand von 12:12 ein Tiebreak gespielt.

Das Traditionsturnier in Wimbledon führt im kommenden Jahr einen Tiebreak im fünften Satz ein. So soll künftig im entscheidenden Durchgang bei einem Stand von 12:12 nicht mehr weitergespielt werden, bis einer der beiden Profis zwei Punkte Vorsprung hat.

Wimbledon ist damit nach den US Open das zweite der vier Grand-Slam-Turniere, das den Tiebreak im fünften Satz einführt. In New York wird dieser jedoch beim Stand von 6:6 ausgetragen.