Olympia in Gefahr Knieverletzung von Zverev möglicherweise schlimmer als gedacht

Kurz nach seinem Aus in Wimbledon hatte sich Alexander Zverev selbst noch optimistischer geäußert. „Es ist etwas sehr Schmerzhaftes, aber es ist nichts Gefährliches. Und wenn die Schmerzen weg sind, ist es weg“, erklärte er. Die Olympischen Spiele in Paris, deren Tennis-Turnier am 27. Juli beginnt, sah er dort nicht gefährdet. Drei Wochen seien „mehr als genug Zeit“, erklärte der Weltranglisten-Vierte.