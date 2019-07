Nach Zweitrunden-Aus bei Wimbledon : Kerber fällt aus den Top Ten der Weltrangliste

London Weil Titelverteidigerin Angelique Kerber schon in den zweiten Runde ausgeschieden ist, verliert sie besonders viele Punkte und fällt erstmals seit gut einem Jahr aus den Top Ten der Welt.

Angelique Kerber wird nach ihrem Zweitrunden-Aus in Wimbledon aus den Top Ten der Tennis-Weltrangliste fallen. Die 31-Jährige werde mindestens auf Rang zwölf abrutschen, teilte die Spielerinnenorganisation WTA am Freitag auf Anfrage mit. Die genaue Platzierung hängt noch von den weiteren Ergebnissen bei dem Rasenklassiker in London ab und wird am Montag in einer Woche nach dem Turnier-Ende bekannt.