Wimbledon 2021 : Kerber und Zverev bestreiten Wimbledon-Achtelfinale

Angelique Kerber. Foto: dpa/Aeltc Pool

London Vom 28. Juni bis zum 11. Juli findet zum 134. Mal das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon statt. Angelique Kerber und Alexander Zverev treten am Montag im Achtelfinale an. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Am Achtelfinal-Tag in Wimbledon wollen an diesem Montag auch Angelique Kerber und Alexander Zverev unter die letzten acht des Grand-Slam-Turniers einziehen. Kerber trifft dabei auf dem Centre Court in der zweiten Partie des Tages auf die 17-jährige Amerikanerin Coco Gauff. Die 33-jährige Kielerin hat den Tennis-Klassiker auf Rasen 2018 gewonnen.

Zverev tritt gegen den an Nummer 16 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime an. Bei einem Sieg würde der 24-jährige Hamburger erstmals im Viertelfinale in London stehen. Die Partie ist als zweite Begegnung auf dem Platz Nummer eins angesetzt.

Auch alle anderen Achtelfinals bei Damen und Herren werden nach einem Tag Pause am Montag ausgetragen. Auf den beiden größten Plätzen spielen vor Kerber und Zverev zunächst die Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien (14.30 Uhr/Sky) und Ashleigh Barty aus Australien (14.00 Uhr/Sky).

+++++3. Juli 2021+++++

Federer und Medwedew komplettieren Achtelfinale

Rekordsieger Roger Federer (39) nimmt in Wimbledon weiter Schwung auf und hat zum 18. Mal das Achtelfinale erreicht. Der achtmalige Titelträger aus der Schweiz bezwang am Samstag den Briten Cameron Norrie, der bei der Rasen-Generalprobe im Londoner Queen's Club noch das Finale erreicht hatte, mit 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. Im Kampf ums Viertelfinale wird Federer vom Italiener Lorenzo Sonego herausgefordert.

Mit 39 Jahren und 337 Tagen ist Grand-Slam-Rekordchampion Federer der drittälteste Spieler, der in der Ära des Profitennis (seit 1968) das Achtelfinale in Wimbledon erreichte. Nur Pancho Gonzales (USA) 1969 und Ken Rosewall (Australien) 1975 waren älter.

In der zweiten Runde hatte Federer, der nach über einjähriger Verletzungspause mit zwei Knieoperationen erst im März wieder auf die Tour zurückgekehrt war, den Franzosen Richard Gasquet klar in drei Sätzen besiegt. In der Auftaktrunde hatte dem "Maestro" noch das Aus gedroht, als er von der verletzungsbedingten Aufgabe von Adrian Mannarino (Frankreich) profitierte.

Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew musste für den Einzug in die zweite Turnierwoche derweil sein ganzes Können zeigen. Der Australian-Open-Finalist aus Russland setzte sich nach großem Kampf 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2 gegen Marin Cilic aus Kroatien (Nr. 32) durch und trifft nun auf den Polen Hubert Hurkacz.

Weiterhin nicht zu bremsen ist French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova. Die Tschechin zog durch ein 7:6 (7:1), 3:6, 7:5 gegen Anastasija Sevastova (Lettland) erstmals ins Wimbledon-Achtelfinale ein und hat nun 15 Matches in Folge gewonnen. Vor ihrem ersten Grand-Slam-Titel in Roland Garros hatte die 25-Jährige schon das WTA-Turnier in Straßburg für sich entschieden. Im Achtelfinale kommt es nun zum Duell mit der Weltranglistenersten Ashleigh Barty (Australien), die durch ein 6:3, 7:5 gegen die Tschechin Katerina Siniakova das Weiterkommen sicherte.

Zverev folgt Kerber ins Achtelfinale

Alexander Zverev ist in Wimbledon weiter gut unterwegs und hat das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglistensechste aus Hamburg musste zwar am Samstag seinen ersten Satz im Turnier abgeben, bezwang in der dritten Runde aber den US-Amerikaner Taylor Fritz 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4). Damit folgte Zverev Angelique Kerber in die zweite Turnierwoche, die Siegerin von 2018 hatte zuvor Alexandra Sasnowitsch aus Belarus 2:6, 6:0, 6:1 geschlagen.

Die Grand-Slam-Titel des Novak Djokovic

Nach den zwei ungefährdeten Siegen zum Auftakt wurde French-Open-Halbfinalist Zverev gegen Fritz wesentlich mehr gefordert, und im Achtelfinale wartet auf den 24-Jährigen eine noch größere Hürde. Am Montag trifft er auf den kanadischen Weltranglisten-19. Felix Auger-Aliassime, dessen Drittrundengegner Nick Kyrgios nach zwei Sätzen verletzt aufgeben musste. Zverev steht erst zum zweiten Mal überhaupt unter den besten 16 in Wimbledon.

Im Duell zweier starker Aufschläger gab es zunächst so gut wie keine Chancen für die Returnspieler. Nur zwei Breakmöglichkeiten direkt zu Beginn erspielte sich Zverev, ließ diese aber ungenutzt. Fritz, der vor einem Monat bei den French Open noch im Rollstuhl den Platz verlassen und sich anschließend einer Meniskus-Operation am rechten Knie unterziehen musste, war der etwas aktivere Spieler und gewann den ersten Satz im Tiebreak verdient.

Das ist Roger Federer

Wie sehr ihn das frustrierte, zeigte Zverev, als er zu Beginn des zweiten Durchgangs wütend einen Ball wegschlug und eine Verwarnung erhielt. Und dieser Ausbruch schien Wirkung zu zeigen. Das erste Break zum 3:1 gab Zverev zwar sofort wieder her, das nächste schnappte er sich eiskalt zum Satzausgleich.

Zverev erhöhte den Druck von der Grundlinie, machte kaum mehr vermeidbare Fehler und suchte auch häufiger den Weg ans Netz. Und bei eigenem Aufschlag leistete sich der US-Open-Finalist ohnehin keine Wackler - die beiden Breakmöglichkeiten im fünften Spiel des zweiten Satzes blieben die einzigen für Fritz im gesamten Match. Im vierten Satz musste wieder der Tiebreak entscheiden - diesmal mit dem besseren Ende nach 2:37 Stunden für Zverev.

Die Grand-Slam-Bestenliste der Männer

Kerber kommt nach Regenpause zurück und zieht ins Achtelfinale ein

Angelique Kerber nimmt in Wimbledon immer mehr Schwung auf und steht nach einer enormen Leistungssteigerung im Achtelfinale. Die Siegerin von 2018 hatte am Samstag im Drittrundenmatch gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus zunächst große Mühe – nach einer Regenunterbrechung spielte Kerber aber wie ausgewechselt und siegte 2:6, 6:0, 6:1. Am "Manic Monday" bekommt es die 33-Jährige nun mit US-Nachwuchshoffnung Cori Gauff oder Kaja Juvan (Slowenien) zu tun.

Für Kerber, die schon die Generalprobe in Bad Homburg gewonnen hatte, war es der achte Sieg auf Rasen in Serie. Da viele Mitfavoritinnen schon früh gescheitert sind, ist das Feld für die Kielerin weit geöffnet. Zudem ist Kerber die einzige verbliebene Wimbledonsiegerin im Turnier.

Mit ihrem forschen und risikoreichen Spiel stellte Sasnowitsch, die in der ersten Runde von der verletzungsbedingten Aufgabe von US-Superstar Serena Williams profitiert hatte, Kerber vor große Probleme. Ihre ersten beiden Aufschlagspiele gab die Kielerin direkt ab und geriet 0:4 in Rückstand. Kerber agierte fast nur aus der Defensive, ihre mutige Kontrahentin machte hingegen kaum Fehler.

Sasnowitsch, als 100. der Weltrangliste 72 Plätze hinter Kerber klassiert, wirkte wesentlich frischer als die Deutsche. Noch am Donnerstag hatte die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin beim hart erkämpften Zweitrundensieg gegen die Spanierin Sara Sorribes 3:20 Stunden auf dem Platz gestanden und dabei Probleme an ihren linken Handgelenk offenbart.

Beim Stand von 1:5 sorgte der Regen dafür, dass die Spielerinnen den Platz verlassen mussten - und gab Kerber die Chance, sich in der über eineinhalbstündigen Pause neu zu sortieren. Zwar war der erste Durchgang nicht mehr zu retten, doch Kerber zeigte nun eine ganz andere Körpersprache.

Sie wirkte im zweiten Durchgang viel griffiger, zwang Sasnowitsch mit mehr Power und besseren Returns zu Fehlern und verpasste ihr mit dem 6:0 die Höchststrafe. Die Belarussin war sichtlich beeindruckt und hatte gegen die Dominanz Kerbers auch im dritten Satz keine Chance mehr. Nach 75 Minuten verwandelte die deutsche Nummer eins den ersten Matchball.

+++ 3. Juli +++

Der zweimalige Sieger Andy Murray ist in Wimbledon in der dritten Runde ausgeschieden. Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste aus Schottland verlor am Freitagabend 4:6, 2:6, 2:6 gegen den Kanadier Denis Shapovalov. Murray war nach langen Verletzungspausen und einem zwischenzeitlichen Rücktritt erstmals seit vier Jahren wieder im Einzelwettbewerb von Wimbledon angetreten und musste sich nach 2:16 Stunden geschlagen geben.

Der 34-Jährige hatte bei seinen beiden Siegen in dieser Woche zuvor viel Kraft gelassen, so auch am Mittwochabend beim Fünf-Satz-Erfolg über den Kölner Oscar Otte. Shapovalov dagegen war nach seinem knappen Erstrundensieg über den Augsburger Philipp Kohlschreiber kampflos in die dritte Runde gekommen und daher ausgeruhter.

Der an Nummer zehn gesetzte Linkshänder ließ sich auch nicht von einer Pause stoppen, in der wegen der einbrechenden Dunkelheit das Dach geschlossen und das Licht eingeschaltet wurde. Der 22-jährige Shapovalov trifft im Achtelfinale auf den Spanier Roberto Bautista Agut, der zuvor gegen den deutschen Profi Dominik Koepfer gewann.

Favorit Djokovic mit etwas Mühe ins Achtelfinale

Für den Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic läuft mit dem Achtelfinal-Einzug in Wimbledon weiter alles nach Plan. Der 34-jährige Serbe gewann am Freitag in der dritten Runde trotz etwas Mühe 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) gegen Qualifikant Denis Kudla aus den USA. Nächster Gegner des Turnierfavoriten ist der an Nummer 17 gesetzte Chilene Cristian Garín. Djokovic strebt in London seinen 20. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an. Damit würde er mit den Rekordsiegern Roger Federer und Rafael Nadal gleichziehen. Zudem hätte er weiter die Chance auf den Golden Slam, also den Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere und von Olympia-Gold in einem Kalenderjahr.

Aus für Koepfer in dritter Runde

Tennisprofi Dominik Koepfer hat seine erste Achtelfinal-Teilnahme in Wimbledon verpasst. Der 27-Jährige verlor am Freitag in der dritten Runde 5:7, 1:6, 6:7 (4:7) gegen den Spanier Roberto Bautista Agut. Der 33-Jährige ist in London an Nummer acht gesetzt und stand vor zwei Jahren im Halbfinale. Der Weltranglisten-62. Koepfer konnte im dritten Durchgang bei einer 5:2-Führung einen Satzball nicht nutzen und nur phasenweise an seine zuvor starken Leistungen anknüpfen. An diesem Samstag haben noch Alexander Zverev und Angelique Kerber die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen. Insgesamt waren elf deutsche Profis in Wimbledon gestartet.

Swiatek als erste Spielerin in zweiter Woche

Iga Swiatek hat in Wimbledon als erste Spielerin das Achtelfinale erreicht. Die an Nummer sieben gesetzte Polin gewann gegen Irina-Camelia Begu (Rumänien) 6:1, 6:0 und trifft in der nächsten Runde auf Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 11) oder Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 21). Muguruza ist neben Angelique Kerber (Kiel) die einzige ehemalige Wimbledonsiegerin, die noch im Turnier ist.

Die 20-jährige Iga Swiatek hatte 2020 ohne Satzverlust die French Open gewonnen. Es war der erste polnische Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

Zverev-Gegner in Paris noch im Rollstuhl

Alexander Zverev wunderte sich ein bisschen. Nicht von ungefähr: Sein nächster Wimbledon-Kontrahent Taylor Fritz hat eine wundersame Blitzheilung hinter sich. Der 23-jährige Amerikaner, an diesem Samstag in London Drittrundengegner des Hamburgers, wurde erst vor drei Wochen bei den French Open wegen einer Knieblessur im Rollstuhl vom Platz gebracht und musste sich am rechten Knie operieren lassen.

Er habe es kaum noch zum Netz geschafft, um seinem deutschen Zweitrunden-Bezwinger Dominik Koepfer zu gratulieren, schrieb Fritz damals. Beim Matchball habe er etwas in seinem Knie gehört. Nun ist er nach seinem Fünf-Satz-Sieg über US-Landsmann Steve Johnson unter den letzten 32 beim Rasen-Klassiker.

„Wir haben so hart gearbeitet, um von dort nach hier zu kommen, ich kann es wirklich kaum glauben“, twitterte der Weltranglisten-40. in der Nacht zum Freitag. Erst am 8. Juni war er operiert worden, nur acht Tage später stand Fritz wieder beim Training auf dem Platz. „Das ist sehr überraschend“, sagte Zverev nun zur fixen Rückkehr und warnte vor dem schnellen Aufschlag seines an Nummer 31 gesetzten Kontrahenten, der 2015 Juniorensieger bei den US Open war.

+++ 1. Juni +++

Angelique Kerber ist Alexander Zverev in Wimbledon in die dritte Runde gefolgt. Die an Nummer 25 gesetzte Kielerin gewann ein hochklassiges Match gegen die Spanierin Sara Sorribes mit 7:5, 5:7, 6:4 und trifft nun auf die Japanerin Nao Hibino oder Alexandra Sasnowitsch (Belarus). Zverev setzte sich gegen Tennys Sandgren (USA) mit 7:5, 6:2, 6:3, seinen nächsten Gegner ermitteln Taylor Fritz und Steve Johnson (beide USA).

In einem intensiven und schnellen Match, in dem sich die beiden Kontrahentinnen von Beginn an nichts schenkten, schien Kerber zunächst ein wenig überrascht von der bissigen Gegenwehr der 24-jährigen Spanierin. Die Nummer 50 der Welt, bisher eher als Sandplatzspezialistin bekannt, hielt konsequent dagegen und ließ Kerber vor allem mit ihrem Rückhand-Slice ein ums andere Mal ins Leere laufen.

Nach ihrem Break zum 5:3 servierte Kerber erstmals zum Satz, geriet aber im neunten Spiel schnell mit 0:40 in Rückstand. Diese drei Breakbälle wehrte die deutsche Nummer eins noch ab, doch den vierten verwandelte Sorribes zum Rebreak. Kerbers zweites Break zum 7:5 brachte dann die Entscheidung im ersten Durchgang, nach 70 hochklassigen Minuten nutzte die Kielerin ihren zweiten Satzball zum 7:5.

Im zweiten Durchgang übernahm zunächst Kerber die Initiative, Sorribes verließen ein wenig die Kräfte. Ihre Grundschläge wurden kürzer, ihr Slice ungenauer, Kerber öffnete den Platz und traf die Linien nach Belieben. Gewonnen war allerdings noch nichts, die Spanierin schlug zurück und glich einen frühen 0:2-Rückstand zum 2:2 aus. Auch Kerbers zweites Break zum 4:2 konterte Sorribes mit dem umgehenden Rebreak zum 4:3.

Beim 5:4 hatte Kerber einen Matchball, den Sorribes mit einem platzierten Slice abwehrte und sich wenig später den zweiten Satz holte. Im dritten Satz hatte Kerber trotz offenkundiger Probleme am linken Handgelenk dann endgültig das bessere Ende für sich: Nach 3:20 Stunden verwandelte die Wimbledonsiegerin von 2018 ihren zweiten Matchball.

Federer mühelos in Runde drei

Roger Federer hat in Wimbledon mühelos die dritte Runde erreicht. Der 39-jährige Schweizer, mit acht Einzeltiteln Rekordsieger im All England Club, gewann gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 7:6 (7:1), 6:1, 6:4 und trifft nun auf den an Nummer 29 gesetzten Briten Cameron Norrie.

In der ersten Runde hatte Federer das Aus gedroht. Beim Stand von 6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 6:2 profitierte er von der verletzungsbedingten Aufgabe seines französischen Gegners Adrian Mannarino.

Zverev mühelos in die dritte Runde – Petkovic scheidet aus

Alexander Zverev hat in Wimbledon mühelos die dritte Runde erreicht. Deutschlands Topspieler gewann gegen Tennys Sandgren (USA) mit 7:5, 6:2, 6:3 und trifft nun auf den Sieger des US-Duells zwischen Taylor Fritz und Steve Johnson.

Zverev konnte sich gegen den 29-jährigen Sandgren von Beginn an auf seinen Aufschlag verlassen. Bereits im ersten Satz schlug der 24-jährige Hamburger neun Asse, am Ende waren es insgesamt 13. Zverev hatte einen guten Rhythmus, rückte öfter ans Netz vor und überzeugte mit einer variantenreichen Spielweise.

Im ersten Durchgang hielt Sandgren noch relativ gut mit, ehe er im elften Spiel seinen Aufschlag zum 6:5 für Zverev abgeben musste. Der nutzte die Vorlage und verwandelte nach 40 Minuten seinen ersten Satzball zum 7:5.

Im zweiten Satz ermöglichte Sandgren, Nummer 68 der Welt, seinem Gegner durch eigene Fehler viele einfache Punkte. Nach zwei Breaks zum 2:1 und 4:1 machte Zverev nach 70 Minuten mit dem Punkt zum 6:2 die 2:0-Satzführung perfekt. Einziger Aufreger bis zu dem Zeitpunkt: Sandgren fiel mehrfach der Ball für den zweiten Aufschlag aus der Hosentasche.

Im dritten Satz wehrte sich Sandgren nach Kräften, hatte aber Zverevs wuchtigem Spiel nichts mehr entgegenzusetzen. Das schnelle Break zum 2:1 brachte der Weltranglistensechste problemlos über die Zeit, nach 1:45 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball.

Petkovic scheidet in Wimbledon gegen French-Open-Siegerin aus

Andrea Petkovic ist beim Tennis-Turnier in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die einstige Top-Ten-Spielerin aus Darmstadt verlor am Donnerstag 5:7, 4:6 gegen French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien. Für die 17. der Weltrangliste war es bereits der 14. Sieg nacheinander.

Petkovic hielt im ersten Satz bis zum 5:5 stark dagegen, dann unterliefen der 33-Jährigen aber zu viele Fehler. Nach dem Aufschlagverlust zum 5:6 besaß sie die Chance, Krejcikova ihrerseits sofort das Service abzunehmen, konnte ihre Möglichkeiten aber nicht nutzen. Die momentan auf Platz 130 der Weltrangliste eingestufte Petkovic wandelte im zweiten Satz einen 1:3-Rückstand in eine 4:3-Führung um und ärgerte sich umso mehr, als sie zum 4:5 wieder ihren Aufschlag verlor. Die insgesamt solider agierende Krejcikova beendete kurz darauf nach 1:20 Stunden die Begegnung.

Otte verpasst Coup gegen Murray – Koepfer in Runde drei

Oscar Otte hat eine Wimbledon-Sensation gegen den zweimaligen Champion Andy Murray verpasst, sich aber den enormen Respekt der Tennis-Welt verdient. Der Qualifikant aus Köln zwang den einstigen Weltranglisten-Ersten auf dem Centre Court in einen begeisternden Fight über fünf Sätze und verlor am Ende doch 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6. Die 3:50 lange Begegnung am Mittwochabend fand ab Mitte des vierten Satzes bei geschlossenem Dach und Flutlicht statt, damit sie noch beendet werden konnte.

„Es war ein echt gutes Match, ein harter Kampf. Ich habe jede Minute auf dem Platz genossen. Ich kann zufrieden sein, aber ich hätte ein anderes Ergebis bevorzugt“, sagte Otte. „Das Ende hat mir Spaß gemacht, der mittlere Teil nicht so sehr“, meinte Murray. „Was für eine Atmosphäre zum Spielen, ich brauchte heute die Hilfe von allen.“

Im letzten Tageslicht von London behielt Dominik Koepfer zuvor den Überblick und steht nach einem schwer erkämpften Erfolg erstmals in der dritten Runde von Wimbledon. Der 27-Jährige rang Kwon Soon Woo aus Südkorea mit 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 nieder. Nach 3:54 Stunden verwandelte der deutsche Tennisprofi um 21.15 Uhr Ortszeit seinen dritten Matchball.

„Ich habe mit Kwon schon öfters Doppel gespielt, der kämpft jedes Match, es gibt keine einfachen Siege gegen ihn“, sagte Koepfer und zeigte sich erleichtert, noch fertig geworden zu sein. „Bei 5:4 ins Bett zu gehen - da wäre es schwer geworden, ein bisschen Schlaf zu bekommen.“ An diesem Freitag trifft der Weltranglisten-62. entweder auf den an Nummer acht gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut oder den Serben Miomir Kecmanovic, deren Partie vertagt wurde.

Als Koepfer schon jubelte, war bei Otte gerade Pause, damit das Dach geschlossen werden konnte. Der 151. der Weltrangliste agierte von Beginn an mutig. In den entscheidenden Momenten spielte Murray zunächst seine viel größere Erfahrung aus und zeigte immer wieder auch seine lange bekannten Qualitäten als Konterspieler. Doch dann wurde Otte ein ebenbürtiger Gegner und hatte bei einer 5:3-Führung im zweiten Durchgang zwei Satzbälle. Beide wehrte Murray per Stopp ab, der erste tropfte von der Netzkante noch ins Feld.

Wenig später aber glich der groß gewachsene Rheinländer mit dem Vollbart aus und holte sich sogar eine 2:1-Satzführung. Beim Stand von 2:2 im im vierten Satz gab es die 15-minütige Unterbrechung, in der auch das Licht eingeschaltet wurde. Als Murray bei einer 5:3-Führung zum Ausgleich servierte, schaffte Otte, der wie angekündigt alles auf dem Platz ließ, ein Rebreak und verlor dann selbst erneut sein Service zum 4:6. Angefeuert von den britischen Fans auf dem 15 000 Zuschauer fassenden, aber nur halb gefüllten Platz, legte der gewohnt emotional auftretende Murray im fünften Satz gleich ein Break nach und beendete die Partie mit einem tollen Lob.

Murray tritt nach langwierigen gesundheitlichen Problemen erstmals seit vier Jahren wieder im Einzel von Wimbledon an, wo er 2013 und 2016 den Titel holte. Der zweimalige Olympiasieger war auch die Nummer eins der Welt, rangiert derzeit aber nur auf Position 118.

Koepfers Match verlief ausgeglichen, aber auch äußerst wechselhaft. Der in den USA lebende Linkshänder und der in der Weltrangliste neun Ränge hinter ihm platzierte Kwon lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch. In einem bizarren dritten Satz verspielte Koepfer eine 5:0-Führung, behielt dann aber im Tiebreak die Nerven. Der 23-jährige Kwon erzwang wiederum den Satzausgleich, ehe es im fünften Durchgang fast zu dunkel wurde. Doch nach einem Break schaffte es Koepfer, die Partie noch zu beenden und schrie seine Freude heraus.

Auch das deutsche Trio Angelique Kerber, Alexander Zverev und Andrea Petkovic will an diesem Donnerstag (Beginn 12.00 Uhr/Sky) in die dritte Runde einziehen. Die 2018 in London siegreiche Kerber spielt gegen die Weltranglisten-50. Sara Sorribes Tormo aus Spanien. Der an Nummer vier gesetzte Zverev bekommt es mit dem Amerikaner Tennys Sandgren zu tun, der momentan die Nummer 68 der Welt ist. Andrea Petkovic trifft auf die Tschechin Barbora Krejcikova, die zuletzt bei den French Open überraschend im Einzel und im Doppel triumphierte. Insgesamt waren elf deutsche Profis gestartet.

+++++30. Juni 2021+++++

Djokovic schlägt Ex-Finalisten in zweiter Wimbledon-Runde

Ohne Probleme hat der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sein potenziell schwieriges Zweitrunden-Match in Wimbledon überstanden. Der 34 Jahre alte Serbe ließ dem Südafrikaner Kevin Anderson beim 6:3, 6:3, 6:3 am Mittwoch in London keine Chance. Beide hatten sich vor drei Jahren im Endspiel des Grand-Slam-Turniers gegenübergestanden. Auch damals siegte Djokovic glatt gegen den allerdings von einem Marathon-Halbfinale müden Anderson. Danach wurde der inzwischen 35-Jährige zweimal am Knie operiert.

Der ehemalige Weltranglisten-Fünfte war nur in der Anfangsphase ebenbürtig. Ab dem 3:3 im ersten Satz zog Djokovic davon, schaffte das erste Break zum 5:3 und war auch in der Endphase des zweiten Durchgangs wieder klar der Stärkere. Zwar kam Djokovic wie schon in seinem ersten Match auf dem Rasen mehrfach zu Fall, nach dem nächsten Break zum 5:3 im dritten Durchgang machte er nach 1:40 Stunden aber den ungefährdeten Erfolg perfekt. In der dritten Runde am Freitag trifft Djokovic entweder auf den Südtiroler Routinier Andreas Seppi oder den amerikanischen Qualifikanten Denis Kudla.

Auch Weltklasse-Spielerin Andreescu verliert

Die ehemalige US-Open-Siegerin Bianca Andreescu ist als nächste Top-Spielerin schon früh in Wimbledon ausgeschieden. Die Kanadierin verlor am Mittwoch ihr Erstrunden-Match gegen die Französin Alizé Cornet deutlich mit 2:6, 1:6. Andreescu war bei dem auf Rasen ausgetragenen Grand-Slam-Turnier an Nummer fünf gesetzt.

Ebenfalls schon nicht mehr dabei sind die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien und die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams. Die Amerikanerin hatte sich am Dienstag in ihrem Auftaktmatch verletzt. Ihren Start abgesagt hatten die Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka aus Japan und die ebenfalls verletzte Simona Halep. Die Rumänin hatte 2019 die bislang letzte Auflage von Wimbledon gewonnen.

+++ 29. Juni +++

Tennisstar Serena Williams hat in der ersten Runde von Wimbledon aufgeben müssen. Die 39 Jahre alte US-Amerikanerin verletzte sich am Dienstag im ersten Satz gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus und zog beim Stand von 3:3 zurück. Nach einer Verletzungspause kam Williams zunächst zurück, schrie dann aber in einem Ballwechsel offenbar vor Schmerzen auf und fiel auf den Rasen. Die frühere langjährige Nummer eins der Tennis-Welt ist Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln und wollte beim Rasenklassiker den lang ersehnten 24. Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere holen.

Otte fordert Murray in der zweiten Turnierrunde heraus

Tennisprofi Oscar Otte hat sich mit einem Sieg in einem Marathon-Match über zwei Tage ein reizvolles Wimbledon-Duell mit dem früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray gesichert. Der 27-Jährige rang am Dienstag in der kurzen Fortsetzung seiner Erstrundenpartie den Franzosen Arthur Rinderknech 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 13:12 (7:2) nieder. Damit fordert Otte in der zweiten Runde den zweimaligen britischen Wimbledon-Sieger Murray heraus.

Wegen der einbrechenden Dunkelheit war das Duell zweier Qualifikanten nach 3:38 Stunden beim Stande von 9:9 im fünften Satz am Montagabend abgebrochen worden. Bei 12:12 im entscheidenden Durchgang wurde am Dienstag ein Tiebreak gespielt. Die Partie dauerte insgesamt 3:57 Stunden.

Otte steht damit als dritter der deutschen Tennis-Herren nach Alexander Zverev und Dominik Koepfer in der zweiten Runde.

Struff scheidet gegen Mitfavorit Medwedew aus

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat seine Auftaktpartie in Wimbledon verloren und ist ausgeschieden. Die Nummer zwei der deutschen Tennis-Herren musste sich am Dienstag in London dem an Position zwei gesetzten Daniil Medwedew 4:6, 1:6, 6:4, 6:7 (3:7) geschlagen geben. Beim Vorbereitungsturnier im westfälischen Halle war Struff kürzlich noch ein überraschender Sieg gegen den Russen gelungen.

Federer nach Rückstand nur dank Aufgabe in Wimbledon weiter

Der langjährige Weltranglisten-Erste Roger Federer steht in der zweiten Runde von Wimbledon. Der 39 Jahre alte Schweizer Tennisstar profitierte am Dienstag beim Stande von 6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 6:2 von der Aufgabe des Franzosen Adrian Mannarino. Federer hatte zuvor erhebliche Probleme und zwischenzeitlich mit 1:2-Sätzen zurückgelegen. Als der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger im vierten Satz mit 4:2 vorn lag, war Mannarino beim Versuch, schnell die Richtung zu wechseln, auf dem Rasen ausgerutscht und musste sich anschließend behandeln lassen.

„Es ist schrecklich. Ein Schlag kann den Ausgang eines Matches bestimmen“, meinte Federer mit Blick auf seinen unglücklichen Gegner. „Nicht so, bitte. Aber so läuft es manchmal. Natürlich bin ich froh, dass ich eine Chance auf ein weiteres Match bekomme. Es war am Ende ein großer Kampf. Ich habe Spaß gehabt hier draußen.“ Sein nächster Gegner ist entweder Richard Gasquet aus Frankreich oder Yuichi Sugita aus Japan.

Kerber gewinnt nach anfänglichen Problemen in Wimbledon

Angelique Kerber ist nach anfänglichen Problemen in die zweite Runde von Wimbledon eingezogen. Die 33 Jahre alte Kielerin gewann am Dienstag 6:4, 6:3 gegen die serbische Außenseiterin Nina Stojanovic. Erst nach einem schnellen 0:3-Rückstand fand die Wimbledon-Siegerin von 2018 besser in die Partie. In der zweiten Runde des Tennis-Rasenturniers in London bekommt es Kerber nun mit Ana Konjuh aus Kroatien oder der Spanierin Sara Sorribes Tormo zu tun. Kerber war bei den vergangenen drei Grand-Slam-Turnieren jeweils in der ersten Runde ausgeschieden.

Petkovic folgt Kerber in zweite Wimbledon-Runde

Andrea Petkovic steht als zweite deutsche Tennisspielerin nach Angelique Kerber in der zweiten Runde von Wimbledon. Die Darmstädterin siegte am Dienstag nach einer langen Regenunterbrechung auf Außenplatz 16 gegen die Italienerin Jasmine Paolini 6:4, 6:3. Die 33-Jährige spielt nun gegen French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien oder Clara Tauson aus Dänemark um den Einzug in die dritte Runde.

Masur schafft es beim Hauptfelddebüt nicht in die nächste Runde des Turniers

Für Qualifikant Daniel Masur ist das Abenteuer Wimbledon nach dem Premieren-Auftritt im Hauptfeld schon wieder vorbei. Nachdem das Erstrundenmatch des 26 Jahre alten Tennisprofis aus München am Montag nach gewonnenem Startsatz wegen Dunkelheit abgebrochen wurde, verlor Masur am Dienstag gegen den Südkoreaner Kwon Soonwoo 7:6 (7:2), 3:6, 4:6, 4:6. Damit verpasste er das deutsche Zweitrundenduell mit Dominik Koepfer.

Zverev gewinnt souverän sein Auftaktspiel in Wimbledon

Alexander Zverev hat seine Auftakthürde in Wimbledon souverän gemeistert. Der French-Open-Halbfinalist hatte am Dienstag mit dem niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor keine Probleme und siegte 6:3, 6:4, 6:1. Gegner in der zweiten Runde ist der US-Amerikaner Tennys Sandgren oder Norbert Gombos aus der Slowakei. Bei seinem zuvor letzten Auftritt auf dem "heiligen Rasen" war Zverev 2019 schon in der ersten Runde ausgeschieden. Ohnehin war Wimbledon für den 24 Jahre alten Hamburger noch kein allzu gutes Pflaster: Bei bislang fünf Starts im All England Club erreichte er nur einmal das Achtelfinale (2017). Bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren stand er jeweils mindestens schon im Halbfinale.

Ashleigh Barty erreicht die zweite Runde

Die Weltranglistenerste setzte sich bei ihrem Auftaktspiel in Wimbledon mit 6:1, 6:7 (1:7), 6:1 gegen die Spanierin Carla Suárez Navarro durch. Die 25 Jahre alte Australierin trifft damit in der zweiten Runde auf Anna Blinkowa aus Russland oder Timea Babos aus Ungarn.

Barthel als nächste Deutsche in Runde eins gescheitert

Mona Barthel ist als zweite der vier gestarteten deutschen Tennis-Damen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ausgeschieden. Die Neumünsteranerin verlor am Dienstag in London 7:6 (7:2), 3:6, 3:6 gegen die Chinesin Zhu Lin, die sie zuvor zweimal knapp besiegt hatte. Bereits am Montag hatte sich Laura Siegemund aus der Einzel-Konkurrenz verabschiedet. Barthels Match sollte eigentlich auch schon am Auftakttag stattfinden, wurde wegen Regens aber um einen Tag verschoben.

+++ 28. Juni 2021 +++

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray hat eine gelungene Rückkehr in die Einzelkonkurrenz des Grand-Slam-Turniers in London geschafft. Der 34 Jahre alte Schotte gewann am Montag 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 gegen den an Nummer 24 gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili. Dabei vergab Murray im dritten Satz eine 5:0-Führung und zwei Matchbälle, ehe er schließlich nach dreieinhalb Stunden Spielzeit auf dem Centre Court doch siegte.

Spiele wegen Dunkelheit unterbrochen

Die Erstrunden-Partien der deutschen Tennisprofis Oscar Otte und Daniel Masur in Wimbledon werden erst an diesem Dienstag beendet. Beide Begegnungen wurden am Montagabend wegen der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Qualifikant Masur den ersten Satz gegen den Südkoreaner Kwon Soon Woo 7:6 (7:2) gewonnen. Im Duell zweier Qualifikanten stand es zwischen Otte und dem Franzosen Arthur Rinderknech 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 9:9. Das Match dauerte beim Zeitpunkt der Unterbrechung schon 3:38 Stunden. Der Spielbeginn am Auftakttag hatte sich auf den Außenplätzen wegen schlechten Wetters um fünf Stunden verzögert.

Koepfer als erster Deutscher weiter

Dominik Koepfer hat für den ersten Sieg eines deutschen Tennisprofis beim diesjährigen Turnier in Wimbledon gesorgt. Der Weltranglisten-62. gewann am Montag in London 6:4, 7:6 (7:3), 6:2 gegen Reilly Opelka aus den USA. Opelka war bei dem auf Rasen ausgetragenen Grand-Slam-Turnier an Nummer 27 gesetzt. Linkshänder Koepfer zeigte eine starke Leistung gegen den 2,11 Meter großen Opelka. Nach 1:59 Stunden machte der Wahl-Amerikaner wie vor zwei Jahren den Einzug in die zweite Runde perfekt. Dort trifft Koepfer entweder in einem deutschen Duell auf Qualifikant Daniel Masur oder den Südkoreaner Kwon Soon Woo.

Hanfmann scheitert bei erster Teilnahme

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann hat bei seinem Debüt im Wimbledon-Hauptfeld den Einzug in die zweite Runde klar verpasst. Der 29-Jährige, in der Weltrangliste an Position 99 gelistet, musste sich zum Auftakt des Rasen-Klassikers dem Tschechen Jiri Vesely mit 1:6, 5:7, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Auch im fünften Anlauf gelang Hanfmann kein Sieg in einem Grand-Slam-Hauptfeld.

In Wimbledon war Hanfmann bislang nur dreimal in der Qualifikation angetreten und jedes Mal gescheitert. Bei der letzten Ausgabe des Londoner Grand-Slam-Turniers vor der Corona-Zwangspause hatte Vesely 2019 in der ersten Runde schon den deutschen Topspieler Alexander Zverev überraschend ausgeschaltet.

Siegemund scheitert in erster Runde

Laura Siegemund ist in Wimbledon direkt in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33-Jährige aus Metzingen, die in diesem Jahr auch schon bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne und Paris an ihren Auftakthürden gescheitert war, verlor am Montag gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa in nur 58 Minuten mit 1:6, 3:6.

Bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg hatte Siegemund mit ihrem Viertelfinaleinzug Selbstvertrauen getankt. Dabei hatte sie aber auch offenbart, dass sie zuletzt abseits des Courts "viele schwierige Sachen zu bewältigen" hatte, ohne näher darauf einzugehen. Gegen die aggressive Alexandrowa kam Siegemund erst im zweiten Satz ins Match, letztlich fehlte gegen die zu starke Russin aber auch die letzte Überzeugung.

Tsitsipas scheitert in der ersten Runde

Nur gut zwei Wochen nach dem knapp verlorenen French-Open-Finale ist der Grieche Stefanos Tsitsipas in Wimbledon schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der an Nummer drei gesetzte Tsitsipas unterlag dem Amerikaner Frances Tiafoe am Montag in London glatt mit 4:6, 4:6, 3:6. Tiafoe stand schon unter den Top 30 der Welt und ist derzeit die Nummer 57. Erst am Sonntag hatte Tsitsipas seine Chancen bei dem Grand-Slam-Turnier auf Rasen zurückhaltend beurteilt. In Paris hatte er zuletzt im Endspiel gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic verloren und seinen ersten Grand-Slam-Titel verpasst.

Djokovic souverän

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat seine Mission Titelverteidigung in Wimbledon mit leichten Startschwierigkeiten begonnen. Der 34 Jahre alte Serbe, der in diesem Jahr bereits die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Paris gewonnen hatte, wurde in seinem Auftaktmatch vom zunächst furios aufspielenden britischen Wildcard-Starter Jack Draper (19) kalt erwischt - nach genau zwei Stunden setzte sich Djokovic aber doch souverän mit 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 durch.

Da der Centre Court in Wimbledon ein Dach besitzt, war Djokovics Erstrundenpartie nicht durch die mehrstündige Verschiebung wegen Regens am Montag beeinträchtigt. In der zweiten Runde trifft der fünfmalige Turniersieger im All England Club auf den chilenischen Qualifikanten Marcelo Barrios oder den Südafrikaner Kevin Anderson, den Djokovic 2018 im Wimbledon-Finale geschlagen hatte.

Spiele von Kohlschreiber und Barthel verschoben

Der Tennis-Klassiker in Wimbledon ist zurück – und mit ihm auch die schon traditionellen Verzögerungen durch das typisch britische Wetter. Nach zweijähriger Pause musste der Spielbeginn beim Turnierauftakt am Montag mehrfach verschoben werden, da aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in London das Sicherheitsrisiko auf den rutschigen Rasenplätzen im Außenbereich zu groß war. Wenig später setzte auch Regen ein, sodass die Plätze abgedeckt werden mussten.

Die Auftaktpartien von Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Mona Barthel (Neumünster), die als jeweils viertes Match des Tages auf den jeweiligen Courts angesetzt waren, wurden für Montag abgesagt. Die fünf weiteren Matches mit deutscher Beteiligung blieben zunächst im Programm. Die deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) und Angelique Kerber (Kiel) greifen erst am Dienstag ins Geschehen ein.

Sabalenka erste Wimbledon-Siegerin 2021

Das erste Spiel des Jahres bei den All England Championships in Wimbledon ist beendet und Aryna Sabalenka aus Belarus ist die erste Siegerin des Jahres beim Rasen-Grand-Slam-Turnier in London. Sie gewann am Montagnachmittag mit 6:1 und 6:4 gegen Monica Niculescu aus Rumänien. Alle anderen Partien verzögern sich noch aufgrund der schlechten Wetterbedingungen. Es kann derzeit nur auf den zwei überdachten Plätzen gespielt werden.

Rasen-Plätze zu rutschig – Start verzögert sich

Der Tennis-Klassiker in Wimbledon ist zurück - und mit ihm auch die schon traditionellen Verzögerungen durch das typisch britische Wetter. Nach zweijähriger Pause musste der Spielbeginn beim Turnierauftakt am Montag mehrfach verschoben werden, da aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in London das Sicherheitsrisiko auf den rutschigen Rasenplätzen im Außenbereich zu groß war. Wenig später setzte auch Regen ein, sodass die Plätze abgedeckt werden mussten.

Betroffen davon waren vor allem Laura Siegemund (Metzingen) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe), die um 12.00 Uhr MESZ die ersten Matches des Auftakttages bestreiten sollten. Insgesamt waren am Montag sieben Partien mit deutscher Beteiligung in London angesetzt. Die deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) und Angelique Kerber (Kiel) greifen erst am Dienstag ins Geschehen ein.

Da der Centre Court und Court No. 1 in Wimbledon ein Dach besitzen, war der für 14.30 Uhr geplante Auftakt von Titelverteidiger Novak Djokovic gegen den britischen Wildcard-Starter Jack Draper nicht vom Wetter beeinträchtigt. Im vergangenen Jahr war das Grand-Slam-Highlight in Wimbledon wegen der Corona-Pandemie erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausgefallen.

Wimbledon-Start mit sieben Deutschen – Djokovic eröffnet Centre Court

Sieben der elf qualifizierten deutschen Tennisprofis müssen schon an diesem Montag (12.00 Uhr/Sky) auf die Rasenplätze in Wimbledon. Zwei Jahre nach der bislang letzten Auflage des 2020 wegen der Corona-Krise ausgefallen Tennis-Klassikers eröffnet Novak Djokovic um 14.30 Uhr den Centre Court. Diese Ehre gebührt immer dem bislang letzten Champion. Der Weltranglisten-Erste aus Serbien trifft auf den erst 19 Jahre alten britischen Außenseiter Jack Draper und hat angekündigt, auch als haushoher Favorit mit Respekt gegen den Linkshänder aufzutreten.

Die Spiele der Deutschen am Montag:

Laura Siegemund (Metzingen) - Jekaterina Alexandrowa (Russland/Nr. 32): In Bad Homburg schaffte es die mittlerweile 33-jährige Siegemund in der vorigen Woche immerhin ins Viertelfinale, in Wimbledon kam die Nummer 54 der Welt erst einmal in die zweite Runde. Den bislang einzigen Vergleich gewann die an Nummer 32 gesetzte Alexandrowa.

Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Jiry Vesely (Tschechien): In der Qualifikation für das Masters-Turnier in Monte Carlo siegte jüngst Hanfmann, doch das war auf Sand. Für den 29-Jährigen ist es das erste Match im Wimbledon-Hauptfeld. Linkshänder Vesely stand 2016 im Achtelfinale und schlug 2019 in der ersten Runde Alexander Zverev.

Oskar Otte (Köln) - Arthur Rinderknech (Frankreich): Beide kämpften sich durch die Qualifikation für Wimbledon, Otte steht zum ersten Mal im Hauptfeld. Der 27-Jährige zwang Alexander Zverev jüngst bei den French Open in ein Fünf-Satz-Match. Rinderknech kam zuletzt über die Qualifikation bis ins Achtelfinale von Halle.

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Reilly Opelka (USA/Nr. 27): Die beiden Begegnungen auf der ATP-Tour gewann der deutsche Linkshänder, davor setzte sich auf kleineren Events in den USA dreimal der aufstrebende Amerikaner durch, der in Wimbledon an Nummer 27 gesetzt ist.

Daniel Masur (Bückeburg) - Soonwoo Kwon (Südkorea): Mit Daniel Masur war nicht unbedingt im Wimbledon-Hauptfeld zu rechnen. Zum ersten Mal überhaupt schaffte es der 26-Jährige über die Qualifikation in die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers. Kwon stand zuletzt bei den French Open immerhin in der dritten Runde.

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 10): Für den 37-jährigen Kohlschreiber ist es die 16. Wimbledon-Teilnahme, 2012 war der Bayer im Viertelfinale. Bei den French Open überraschte er zuletzt mit dem Drittrunden-Einzug. Der an Nummer zehn gesetzte Shapovalov schaffte es in Wimbledon erst einmal in Runde zwei.

Mona Barthel (Neumünster) - Zhu Lin (China): Mehr als Runde zwei war für Mona Barthel, derzeit nur noch die Nummer 190 der Welt, noch nie in Wimbledon drin. Die einst vor dem Top-20-Einzug stehende 30-Jährige besiegte Zhu aber zweimal knapp und war immerhin mal Achtelfinalistin bei den Australian Open.

+++ 25. Juni 2021 +++

Struff gegen Medwedew – machbare Lose für Zverev und Kerber

Der an Position vier gesetzte French-Open-Halbfinalist Zverev bekommt es in der ersten Runde des Rasen-Klassikers mit dem Weltranglisten-124. Tallon Griekspoor (Niederlande) zu tun. Kerber, die 2018 auf dem "heiligen Rasen" den Titel gewonnen hatte, startet gegen Nina Stojanovic (WTA-86.) aus Serbien.

Schon in der dritten Runde könnte es für Kerber jedoch zur Neuauflage des Endspiels vor drei Jahren gegen US-Superstar Serena Williams kommen. Zverev könnte im Viertelfinale auf den Geheimfavoriten Matteo Berrettini aus Italien treffen. Ein Duell mit dem haushohen Sieganwärter Novak Djokovic wäre erst im Finale möglich.

Einen dicken Brocken bekommt Jan-Lennard Struff zum Start vorgesetzt, der Warsteiner trifft auf den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew aus Russland. Auch Routinier Philipp Kohlschreiber erwischte bei seiner 16. Wimbledon-Teilnahme im Kanadier Denis Shapovalov ein hartes Auftaktlos.

Der topgesetzte French-Open-Sieger Djokovic (Serbien) nimmt seine Titelverteidigung gegen den britischen Wimbledon-Debütanten Jack Draper in Angriff. Rekordchampion Roger Federer (Schweiz) hat im Franzosen Adrian Mannarino eine knifflige Auftakthürde.

Die Erstrundenmatches mit deutscher Beteiligung:

Männer

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Tallon Griekspoor (Niederlande)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Daniil Medwedew (Russland/Nr. 2)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 10)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Reilly Opelka (USA/Nr. 27)

Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Jiry Vesely (Tschechien)

Daniel Masur (Bückeburg) - Soonwoo Kwon (Südkorea)

Oskar Otte (Köln) - Arthur Rinderknech (Frankreich)

Frauen

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 25) - Nina Stojanovic (Serbien)

Laura Siegemund (Metzingen) - Jekaterina Alexandrowa (Russland/Nr. 32) 1:6, 3:6

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Jasmine Paolini (Italien)

Mona Barthel (Neumünster) - Zhu Lin (China) 7:6 (7:2), 3:6, 3:6

