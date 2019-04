Grand-Slam-Turnier : Wimbledon-Sieger winkt Rekordpreisgeld

London Das Preisgeld in Wimbledon steigt. Insgesamt werden beim dritten Grand-Slam-Turnier des Tennis-Jahres damit 44,08 Millionen ausgeschüttet. Zudem sollen mit einer Regeländerung Marathonmatches verhindert werden.

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wird 2019 (1. bis 14. Juli) erneut ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Wie die Organisatoren am Dienstag bekannt gaben, spielen Titelverteidigerin Angelique Kerber, Alexander Zverev und Co. beim ältesten Tennisturnier der Welt um ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 38 Millionen Pfund (rund 44,08 Mio. Euro). Damit wächst der Preisgeldtopf im Vergleich zum Vorjahr um vier Millionen Pfund.