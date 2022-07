„Sind hier nicht in der Zukunft“ : Tennis-Duo sorgt in Wimbledon wegen eines Videobeweises für Eklat

Tennis-Duo sorgt in Wimbledon wegen eines Videobeweises für Eklat

„Sind hier nicht in der Zukunft“

London Beim Rasenklassiker in Wimbledon ist es in der Doppelkonkurrenz zu einem Eklat gekommen. Ein Duo wollte nicht akzeptieren, dass der Videobeweis einen Ball anders bewertete.

Aus Ärger um den computergestützten Videobeweis hat das topgesetzte Tennis-Doppel Rajeev Ram und Joe Salisbury bei seinem Viertelfinalsieg in Wimbledon zeitweise die Fortsetzung der Partie verweigert. Das Duo aus den USA und Großbritannien wähnte am Mittwoch einen Schlag der Gegner Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin aus Frankreich gegen Ende des zweiten Satzes im Aus. Das so genannte Hawk-Eye zeigte jedoch, dass der Ball die Linie noch berührt hatte.