Tennis-Turnier fällt aus : Becker hält Wimbledon-Absage für verfrüht

Frankfurt Nach dem ersten Schock rief die Wimbledon-Absage in der Tennisszene großes Verständnis hervor. Nur Boris Becker hält diese frühe Entscheidung für falsch - und irritiert mit kruden Thesen.

"Ich hätte mir gewünscht, dass man noch vier Wochen mit der Entscheidung wartet", sagte der dreimalige Titelträger auf dem Heiligen Rasen bei Eurosport, nachdem der veranstaltende All England Lawn Tennis Club (AELTC) am Mittwoch das Aus für die 134. Ausgabe des Grand-Slam-Turniers im Sommer verkündet hatte. Jedoch könne Becker "nachvollziehen, dass man sich diesem Druck beugen muss."

Öffentlicher Druck dürfte bei den Veranstaltern aber eher zweitrangig gewesen sein, vielmehr hätten sie die Entscheidung "unter größter Rücksicht auf die öffentliche Gesundheit und das Wohlbefinden aller getroffen, die zusammenkommen, um Wimbledon zu verwirklichen." Zwar erkennt auch Becker die "extreme" Gefahr, dadurch sei "die öffentliche Meinung im Moment sehr von Angst und Panik beherrscht" - dass er dies allerdings übertrieben findet, hatte er schon am Tag vor der Absage in einer fragwürdigen Twitter-Tirade kundgetan.

"Das ganze Weltende-Szenario/Armageddon bringt nichts außer Angst!", schrieb der 52-Jährige und irritierte mit verqueren Vergleichen. So erinnerte er etwa an 25.000 Grippe-Tote im vergangenen Jahr in Deutschland ("Mögen sie in Frieden ruhen!") oder verwies auf die relativ geringen Infektionszahlen trotz weniger Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Schweden. Dass er damit seinen eigenen, nur eine Woche zuvor geäußerten Warnungen widersprach - egal. Die Kritik im Internet ließ nicht lange auf sich warten.