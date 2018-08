Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist Sportlerin des Monats Juli

Frankfurt/Main Nach ihrem Sieg beim traditionsreichen Grand-Slam-Turnier in Wimbledon haben ihre deutschen Sportkollegen Angelique Kerber zur Sportlerin des Montas Juli gewählt. Triathlet Jan Frodeno lag deutlich hinter dem Tennis-Star.

Frodeno holte nach 2015 seinen zweiten EM-Titel und setzte sich in Frankfurt/Main unter anderem gegen Weltmeister Patrick Lange durch. Para-Triathlet Martin Schulz holte in seiner Klasse PTS5 bei den Europameisterschaften in Tartu (Estland) den siebten Sieg in Folge.