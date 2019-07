Wimbledon : Serena Williams und Simona Halep im Halbfinale

London US-Tennis-Königin Serena Williams hat beim Grand-Slam-Highlight in Wimbledon erneut das Halbfinale erreicht. Auch Simona Halep hat die Runde der letzten Vier erreicht.

Rasen-Spezialistin Riske, zuletzt beim Vorbereitungsturnier in 's-Hertogenbosch und im Achtelfinale überraschend auch gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) siegreich, hatte bei ihrer Viertelfinal-Premiere auf Grand-Slam-Ebene von Beginn an gut mitgehalten. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Williams in den wichtigen Momenten aber nervenstark die Oberhand behielt.