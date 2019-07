Sieg gegen Riske : Serena Williams in Wimbledon im Halbfinale

Serena Williams. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London US-Tennis-Königin Serena Williams hat beim Grand-Slam-Highlight in Wimbledon erneut das Halbfinale erreicht. Die 37-Jährige bezwang in der Runde der letzten Acht am Dienstag ihre Landsfrau Alison Riske 6:4, 4:6, 6:3.

Bei ihrer 19. Wimbledon-Teilnahme steht Williams damit zum elften Mal in der Vorschlussrunde. Zehnmal erreichte sie anschließend auch das Endspiel, feierte dabei sieben Titelgewinne.

Ihre nächste Gegnerin ermitteln im Anschluss Barbora Strycova (Tschechien) und Johanna Konta (Großbritannien/Nr. 19). Im Vorjahr hatte Williams im Finale gegen die Kielerin Angelique Kerber verloren. Seit der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia 2017 wartet sie auf den Gewinn ihres 24. Grand-Slam-Titels, mit dem sie zur Australierin Margaret Court aufschließen würde.

Ebenfalls in der Runde der letzten Vier steht die Rumänin Simona Halep. Die frühere Weltranglistenerste bezwang parallel die Chinesin Zhang Shuai mit 7:6, (7:4), 6:1. Erstmals überhaupt im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers steht die Ukrainerin Jelena Switolina (Nr. 8) nach einem 7:5, 6:2 gegen die Tschechin Karolina Muchova.

Rasen-Spezialistin Riske, zuletzt beim Vorbereitungsturnier in 's-Hertogenbosch und im Achtelfinale überraschend auch gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) siegreich, hatte bei ihrer Viertelfinal-Premiere auf Grand-Slam-Ebene von Beginn an gut mitgehalten. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Williams in den wichtigen Momenten aber nervenstark die Oberhand behielt.

Williams hatte in den Runden zuvor Carla Suarez Navarro (Spanien/Nr. 30), Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 18), Kaja Juvan (Slowenien) und Giulia Gatto-Monticone (Italien) geschlagen. Am Abend bestreitet sie zudem im Mixed-Wettbewerb an der Seite des zweimaligen Wimbledonsiegers Andy Murray ihr zweites Match.

(ako/sid)