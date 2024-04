Wimbledon-Finalist von 2022 Tennis-Star kündigt Comeback nach langer Leidenszeit an

Kyrgios, der 2022 in Wimbledon im Endspiel gegen Novak Djokovic verloren hatte und 2023 nur in Stuttgart ein Match absolvierte, nannte noch kein Datum für ein Comeback auf der Tour. „Ich werde mir Zeit lassen, zurückkommen und es einfach genießen, wieder da draußen zu sein“, sagte der einstige Weltranglisten-13., der lange mit Problemen am Handgelenk und am Knie kämpfte.