„If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same.“ Diese Inschrift mit dem Zitat aus dem Gedicht „If“ von Rudyard Kipling aus dem Jahr 1895 muss jeder Spieler passieren, wenn er den Centre Court (auf dem Bild ist die Spielstätte abgebildet) betritt. Übersetzt bedeutet die Inschrift: „Wenn du Triumph und Niederlage hinnimmst und beide Blender gleich behandelst.“ Das Gedicht von Kipling endet übrigens so: „Dann gehört dir die Welt, und alles, was sie beinhaltet.“