Das macht Wimbledon so besonders

4. Serve and Volley Mut zur Offensive wird in Wimbledon weitaus öfter belohnt als auf Ascheplätzen. Hier wird sogar noch "Serve and Volley" gespielt, also der direkte Netzangriff mit dem Aufschlag. Diese Spieltaktik gehörte Anfang der 90er Jahre noch bei einigen Spielern zum Standardrepertoire, verlor aber immer mehr an Bedeutung, als sich das druckvolle Grundlinienspiel durchsetzte. Wimbledon bildet hier eine Ausnahme.