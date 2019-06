Setzliste festgelegt : Kerber in Wimbledon an Nummer fünf gesetzt

Kerber in Wimbledon an Nummer fünf gesetzt

London Titelverteidigerin Angelique Kerber ist aufgrund ihrer Weltranglistenposition und ihrer Ergebnisse bei Rasenturnieren in Wimbledon an Nummer fünf Gesetzt. Alexander Zverev wird als Nummer sechs bei den Herren geführt.

Roger Federer ist in Wimbledon an Position zwei gesetzt und damit besser als der in der Weltrangliste vor ihm platzierte French-Open-Gewinner Rafael Nadal eingestuft. Das geht aus der Setzliste hervor, die die Veranstalter des dritten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison am Mittwoch veröffentlichten.