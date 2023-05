Turnier in Rom Alcaraz scheitert überraschend gegen Qualifikant Marozsan

Der 23 Jahre alte Marozsan, in der Weltrangliste auf Platz 135 geführt, steht in Rom erstmals überhaupt in seiner Karriere im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Ungeachtet der unerwarteten Niederlage geht Alcaraz als großer Favorit in die French Open (ab 28. Mai) und will dort die Nachfolge seines Landsmannes Rafael Nadal antreten. Beim 14-maligen Paris-Champion ist wegen anhaltender Probleme mit dem Hüftbeuger noch unklar, ob er seinen Titel überhaupt verteidigen kann.