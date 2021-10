Vor Australian Open : Rund ein Drittel aller Tennisprofis nicht geimpft

Melbourne Über die Corona-Impfung wird im Tennis heftig diskutiert. Denn sie könnte womöglich auch über die Teilnahme bei den Australian Open entscheiden. Nach jetzigem Stand könnten viele ungeimpfte Profis nicht teilnehmen.

Die Impffrage für die Australian Open der Tennisprofis sorgt für Verwirrung. Möglicherweise können nun doch ungeimpfte Spielerinnen und Spieler zu Beginn der kommenden Saison am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen. Allerdings wären die Auflagen streng: Australische Medien zitierten am Montag aus einer geleakten E-Mail des nationalen Verbandes Tennis Australia an die Women's Tennis Association (WTA), wonach Spielerinnen und Spieler ohne vollständigen Impfschutz zwar nach Melbourne einreisen dürften, aber danach zwei Wochen in strikte Hotel-Quarantäne müssten. Die Vorbereitung wäre dadurch stark beeinträchtigt.