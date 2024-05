Von Trinkflasche getroffen Djokovic gibt nach Kopftreffer Entwarnung

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat nach dem Zwischenfall mit einer Trinkflasche, die ihn beim Turnier in Rom am Kopf getroffen hatte, Entwarnung gegeben. „Es war ein Unfall und mir geht es gut, ich ruhe mich im Hotel mit einem Eisbeutel aus“, schrieb der 36 Jahre alte Serbe in der Nacht zum Samstag auf X. Der Weltranglistenerste war am Freitagabend nach seinem Sieg bei dem Masters-Turnier gegen den Franzosen Corentin Moutet von der Flasche getroffen worden und zu Boden gegangen.