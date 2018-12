1:2 gegen Griechenland: US-Team verliert Auftakt beim Hopman Cup trotz Williams-Sieg

Perth Serena Williams ist mit einem Sieg in den Hopman Cup gestartet. Dennoch konnte sie die Niederlage des US-Teams gegen Griechenland nicht verhindern.

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams ist mit ihrem US-amerikanischen Partner Frances Tiafoe mit einer Niederlage in den Hopman Cup gestartet. Das Team der USA musste sich am Montag in Perth trotz eines Erfolgs von Williams gegen Maria Sakkari mit 1:2 gegen Griechenland geschlagen geben. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin entschied ihr Match 7:6 (6:3), 6:2 für sich.