„Als wenn die Freundin Schluss macht“ : Zverev verlässt New York erneut enttäuscht

New York Wieder war es nichts mit dem ersten Grand-Slam-Titel für Alexander Zverev. Bei den US Open unterlag er Novak Djokovic im Halbfinale. Eine Statistik tut ihm weiter weh - und die Konkurrenz rückt nach.

Es war der einzige Moment nach dem Halbfinal-Aus bei den US Open gegen Novak Djokovic , in dem Zverevs Mundwinkel kurz nach oben zeigten. Ansonsten waren da nur Enttäuschung und Frust. Wieder einmal ist der 24 Jahre alte Hamburger bei dem Versuch gescheitert, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen.

Zverev war dreieinhalb Stunden in einem packenden Duell gerannt, hatte den Ball mit unbändiger Power in die Hälfte seines Gegners geprügelt, nie aufgegeben und mit großer Moral einen fünften Satz erzwungen. Am Ende des Turniers in New York stand er dennoch mit leeren Händen da und wieder nicht mit einer Majortrophäe in der Hand.