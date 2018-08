US Open: Simona Halep scheitert in der ersten Runde

Große Überraschung bei den US Open : Halep scheitert in der ersten Runde – Maria und Murray weiter

Simona Halep konnte ihre Enttäuschung nach dem Erstrundenaus nicht verbergen. Foto: AFP/ELSA

New York Die topgesetzte Weltranglistenerste Simona Halep ist bei den US Open in New York völlig überraschend in der ersten Runde ausgeschieden. Ein ähnliches Schicksal ist erst fünf Spielerinnen in der Geschichte des Profitennis widerfahren.

Bis zur ersten riesigen Überraschung dauerte es bei den US Open in New York ganze 76 Minuten. Ausgerechnet die Rumänin Simona Halep, bislang die konstanteste Spielerin der Saison und mit großem Abstand die Nummer eins der Tenniswelt, erwischte es am ersten Turniertag in der ersten Runde. Halep unterlag der Estin Kaia Kanepi 2:6, 4:6 und verließ wütend den Ort ihrer Pleite.

Eine Runde weiter ist dagegen Tatjana Maria - als erste von sechs deutschen Spielerinnen. Die 31-Jährige aus Bad Saulgau gewann gegen die frühere Wimbledonfinalistin Agnieszka Radwanska (Polen) 6:3, 6:3. Ein gelungenes Grand-Slam-Comeback nach mehr als einem Jahr Pause feierte der Brite Andy Murray. Der Turniersieger von 2012 setzte sich gegen den Australier James Duckworth 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3 durch.

Halep kassierte bereits ihre zwölfte Erstrundenniederlage bei ihrem 34. Grand-Slam-Start. "Es ist hart, aber kein Drama. Ich hatte einen schlechten Tag, und sie hat sehr gut gespielt", sagte die 26-Jährige, die in diesem Jahr bei den French Open ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte.

Ein Auftakt-Aus der Topgesetzten ist zwar kein Jahrhundertereignis bei den Majors, allerdings durchaus bemerkenswert. Halep ist erst die sechste Spielerin in der Geschichte des Profitennis (seit 1968), die dieses Schicksal ereilte - in New York allerdings die erste. Zuvor hatte es unter anderem Steffi Graf 1994 in Wimbledon und zuletzt Angelique Kerber 2017 bei den French Open in Paris getroffen. Die Wimbledonsiegerin aus Kiel muss sich am Dienstag gegen die Russin Margarita Gasparjan beweisen.

Tennis-Ikone und Eurosport-Experte Boris Becker warnte Kerber bereits: "Die ersten Runden sind die gefährlichsten. Du kommst vom Mount Everest und musst erstmal wieder einen kleinen Hügel hoch - das ist emotional schwierig. Die Erwartungshaltung ist wieder auf Anschlag, das macht es nicht leichter."

Leicht war die Ausgangslage auch für Halep nicht, Kanepi hatte immerhin im vergangenen Jahr das Viertelfinale erreicht. Dennoch sprach wenig für eine Niederlage der Favoritin. Die Finalistin der Australian Open, die dank ihres gewaltigen Vorsprungs im WTA-Ranking auch nach dem Turnier die Nummer eins der Welt bleibt, war in Top-Form nach New York gekommen. Beim hochklassig besetzten WTA-Turnier in Montreal holte Halep den Titel, in Cincinnati wurde sie erst im Finale gestoppt.

Gegen Kanepi lief allerdings wenig bis gar nichts zusammen. Bei 0:3 im zweiten Satz zerstörte Halep frustriert ihren Schläger, stemmte sich im frisch eröffneten Louis-Armstrong-Stadium aber noch einmal gegen das Aus. Bis auf 4:4 kam sie heran, ehe Kanepi mit einer Mischung aus viel Ballgefühl und der nötigen Power die Überraschung perfekt machte. "Ich bin immer aggressiv geblieben. Das war der Schlüssel", sagte Kanepi.

Verblüffende Ergebnisse kommen auf der Frauentour regelmäßig vor. Auch im Juli in Wimbledon hatte es zuhauf Favoritenstürze gegeben, keine Top-10-Spielerin erreichte in London das Viertelfinale. Überhaupt ist die Frauenkonkurrenz bei den Grand Slams seit Jahren ausgeglichen. Bei den letzten sieben Majors gab es sieben unterschiedliche Siegerinnen. Zum Vergleich: Bei den Männern teilten sich fünf Spieler (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray und Stan Wawrinka) 54 der letzten 57 Grand-Slam-Titel auf.

(ako/sid)