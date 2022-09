Aus in der dritten Runde : Williams nimmt emotional Abschied – und lässt Hintertürchen offen

New York Im wohl letzten Spiel der Karriere zeigt Serena Williams großes Kämpferherz, doch der Traum vom Rekord-Triumph ist geplatzt. Eine kleine Hintertür für eine Rückkehr lässt sich der Tennisstar nach dem Aus bei den US Open offen.

Als sich Serena Williams mit feuchten Augen und schwerem Herzen von der großen Tennis-Bühne verabschiedete, dröhnte aus den Lautsprechern Tina Turners Evergreen „The Best“. Nicht nur die Songauswahl passte zum wohl letzten Match der für viele besten Tennisspielerin der Geschichte: Night Session bei den US Open in New York, 24 000 euphorisierte Fans im Arthur Ashe Stadium, Millionen gebannte TV-Zuschauer, ein dramatischer Verlauf - und eine in über drei Stunden Spielzeit niemals aufgebende Serena Williams. Genau so will die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin in Erinnerung behalten werden.