US Open : Medwedew erster Halbfinalist

Daniil Medwedew. Foto: AP/Elise Amendola

New York Daniil Medwedew hat als erster Spieler das Halbfinale der US Open in New York erreicht. Der Tennis-Weltranglisten-Zweite gewann am Dienstag gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp.

Der Russe Daniil Medwedew ist trotz seines ersten Satzverlustes im Turnierverlauf ungefährdet ins Halbfinale der US Open eingezogen. Der Weltranglistenzweite schlug den niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 und hat weiter die Chance auf seinen zweiten Finaleinzug nach 2019.

"Ich will in diesem Jahr den letzten Schritt schaffen, der natürlich der schwerste ist", sagte Medwedew. Er bekommt es nun mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime oder dem 18 Jahre alten Spanier Carlos Alcaraz zu tun.

Der 25 Jahre alte Moskauer hat seit 2018 elf Titel auf Hartplatz gewonnen - mehr als jeder andere Profi. Er wartet aber wie Olympiasieger Alexander Zverev, der am Mittwoch (ca. 20 Uhr/Eurosport) auf den Südafrikaner Lloyd Harris trifft, noch auf einen großen Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

Auch ins Endspiel der Australian Open Anfang des Jahres schaffte es Medwedew, verlor dann aber glatt in drei Sätzen gegen Novak Djokovic. Van de Zandschulp, 117. der Weltrangliste, verpasste unterdessen den ersten Halbfinaleinzug eines Qualifikanten bei den US Open.

