US Open : Gojowczyk mit nächster Glanzleistung ins Achtelfinale

New York Peter Gojowczyk brüllte all seine Freude heraus und schlug die Hände dann ungläubig vors Gesicht: Der 32 Jahre alte Münchner setzt den besten Lauf seiner Grand-Slam-Karriere mit wilder Entschlossenheit fort und steht erstmals unter den besten 16.

Der Qualifikant, der ohne Trainer und persönlichen Physio zu den US Open gereist war, zog am Freitag nach der nächsten Glanzleistung mit einem 3:6, 6:3, 6:1, 6:4-Erfolg gegen den Schweizer Henri Laaksonen ins Achtelfinale von New York ein.

Mit Alexander Zverev und Oscar Otte besitzen am Samstag zwei weitere deutsche Männer die Chance auf den Achtelfinaleinzug. Zverev trifft auf den früheren Weltranglistenachten Jack Sock aus den USA . Otte, ebenfalls Qualifikant, bekommt es mit dem Italiener Andreas Seppi zu tun. Bei den Frauen ist einzig noch Angelique Kerber dabei. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nimmt es am Freitagabend im Duell zweier früherer Turniersiegerinnen mit der US-Amerikanerin Sloane Stephens auf.

Gojowczyk war als einer von fünf Qualifikanten in die dritte Runde eingezogen - so viele wie seit 1984 nicht mehr bei den US Open. Und ein Stück weit waren seine Erfolge auch Siege gegen die Wahrscheinlichkeit. Während Topstars mit großen Teams nach New York reisten, nahm Gojowczyk die Herausforderung als Ein-Mann-Team an. "Ich bin schon stolz, wie ich das alles manage", sagte der Athlet, der in Unterföhring bei München trainiert und aktuell keinen festen Coach hat.