US Open-Niederlage : Zverev verpasst seinen ersten Grand-Slam-Titel

Alexander Zverev am Ball während des Finales der US Open in New York. Foto: AP/Frank Franklin II

New York Ein nahezu perfekter Start hat den Fans Hoffnung auf den ersten US Open-Sieg eines Deutschen nach Boris Becker gemacht - doch es sollte nicht sein. Alexander Zverev verlor gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere knapp verpasst. Der 23 Jahre alte Hamburger verlor am Sonntag im Endspiel der US Open in New York gegen den Österreicher Dominic Thiem nach einer 2:0-Satzführung noch mit 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8). Nach 4:01 Stunden verwandelte der Weltranglisten-Dritte seinen dritten Matchball.

Als letzter männlicher deutscher Tennisprofi hatte Boris Becker 1996 bei den Australian Open den Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere geholt. Bislang letzter deutscher Sieger in New York bleibt Becker vor 31 Jahren.

Thiem ist damit der erste Grand-Slam-Champion seit dem Schweizer Stan Wawrinka bei den US Open 2016, der nicht Novak Djokovic, Rafael Nadal oder Roger Federer heißt. Nadal und Federer hatten in diesem Jahr auf einen Start in Flushing Meadows verzichtet, Djokovic war im Achtelfinale disqualifiziert worden, weil er eine Linienrichterin im Frust unabsichtlich mit dem Ball abgeschossen hatte. In seinem vierten großen Finale nach den French Open 2018 und 2019 (jeweils gegen Nadal) sowie den Australian Open in diesem Jahr (Djokovic) gelang dem 27 Jahre alten Thiem der erste Grand-Slam-Turniersieg.