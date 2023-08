In „Snoop Doggs Wohnzimmer“ Alexander Zverev zieht locker in Runde zwei ein

Während seines souveränen Auftaktsiegs bei den US Open fühlte sich Alexander Zverev wie in „Snoop Doggs Wohnzimmer“. Nach dem ungefährdeten 6:4, 6:4, 6:4 über den Australier Aleksandar Vukic bei seiner Rückkehr zum Grand-Slam-Turnier in New York berichtete der Tennis-Olympiasieger von dem Marihuanageruch, der über Außenplatz 17 strömte. „Oh mein Gott, es ist buchstäblich überall, der ganze Platz riecht nach Weed“, sagte der 26-Jährige am Dienstag nach seinem Zweitrundeneinzug und zog den Vergleich zum US-Rapper, der für seinen Graskonsum bekannt ist.