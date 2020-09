Zverev erreicht US-Open-Finale : Endlich die Mentalität eines Gewinners

Meinung Düsseldorf Alexander Zverev hat nach einer Nervenschlacht das Finale der US Open erreicht. In der Vergangenheit hätte er Spiele dieser Art noch verloren. Für den 23-Jährigen wäre es der erste Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

2019 rechneten nicht wenige mit seinem endgültigen Durchbruch in die Weltspitze. Doch es folgte ein durchwachsenes Jahr: Zverev erreichte zwar erstmals das Achtelfinale der Australian Open, kam in Paris wieder unter die besten Acht, doch in Wimbledon scheiterte der damalige Weltranglisten-Fünfte in Runde eins an der Nummer 124 der Welt.