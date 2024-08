Grand-Slam-Turnier Das müssen Sie über die US Open 2024 wissen

Auch in New York winkt ein erneutes Gigantenduell zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Die beiden trafen zuletzt im Finale der Olympischen Spiele in Paris aufeinander, indem sich der Serbe durchsetzte und damit auch sein großes Ziel von einer Goldmedaille bei Olympia erreichen konnte. Alcaraz gewann 2022 in New York sein erstes Grand-Slam-Turnier und triumphierte dieses Jahr bei den French Open und in Wimbledon, dort im Finale gegen Djokovic.