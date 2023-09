US Open Zverev bei Viertelfinaleinzug gegen Sinner mit Hitler-Spruch beleidigt

Olympiasieger Alexander Zverev steht zum dritten Mal im Viertelfinale der US Open. Die 26 Jahre alte deutsche Nummer eins setzte sich in einem dramatischen Achtelfinale in New York trotz körperlicher Probleme gegen den ebenfalls angeschlagenen Südtiroler Jannik Sinner nach 4:40 Stunden mit 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 durch und fordert nun Titelverteidiger Carlos Alcaraz heraus.