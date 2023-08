Night-Session in New York Djokovic gewinnt im Eiltempo und ist zurück an die Weltspitze

Djokovic beendete mit seinem Sieg die erste Night-Session in Flushing Meadows, die einiges zu bieten hatte. Laura Siegemund verpasste dabei in einem hitzigen Duell eine Überraschung nur knapp. Die Qualifikantin aus Metzingen nervte Mitfavoritin und Publikumsliebling Coco Gauff (USA) vor den Augen von Ex-US-Präsident Barack Obama und dessen Frau Michelle über weite Strecken, verlor aber trotz eines starken Starts am Ende mit 6:3, 2:6, 4:6. In New York wartet Siegemund damit seit 2019 auf den Einzug in die zweite Runde.