Erst gespottet, dann gescheitert Jungstar Rune scheidet bei US Open früh aus

Der Weltranglistenvierte Holger Rune ist bei den US Open bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Tennis-Jungstar scheiterte am Montag zum Auftakt mit 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 am Spanier Roberto Carballés Baena. Während der Partie ließ sich Rune im dritten Satz am linken Oberschenkel behandeln. Der 20-Jährige hatte zuletzt bei den French Open und in Wimbledon jeweils das Viertelfinale erreicht. Seit dem Rasen-Klassiker Mitte Juli hat er jedoch kein Match mehr gewonnen.