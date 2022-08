Grand-Slam-Turnier : Das müssen Sie über die US Open 2022 wissen

Düsseldorf Vom 29. August bis 11. September 2022 finden die US Open statt. Hier finden Sie alles, was sie über das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres wissen müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die US Open sind traditionell das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Ende August geht es los. Hier lesen Sie, was sie zu dem Turnier wissen müssen.

Wann und wo finden die US Open 2022 statt?

Vom 29. August bis 11. September 2022 finden die US Open in New York statt. Die Matches werden im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park in New York City ausgetragen. Das Hauptstadion mit dem Center Court ist das Arthur Ashe Stadion im Tennis-Center. Dort finden jeweils die attraktivsten Spiele der Herren oder Damen statt. Gespielt wird auf Hartplatz. Der Belag besteht aus einem Beton-Kunststoff-Gemisch. Der Center Court hat 22.547 Sitzplätze und ist mit dieser Kapazität das weltweit größte reine Tennisstadion. Der Center Court verfügt über ein verschließbares Dach, sodass die Partien auch bei Regen fortgesetzt werden können. Auch das Louis Armstrong-Stadium ist seit 2018 mit einem Dach ausgestattet.

Wie hoch ist das Preisgeld bei den US Open 2022?

Die US Open sind das bestbezahlte Tennis-Turnier. Nachdem im vergangenen Jahr insgesamt noch 57,5 Millionen US-Dollar ausgeschüttet wurden, sind es in diesem Jahr ganze 60 Millionen US-Dollar - Rekord bei den US Open.Die Turnier-Sieger im Einzel bekommt bei Frauen und Männern jeweils 2,6 Millionen Dollar. Die Doppel-Sieger 688.000. Die Zweitplatzierten durften sich immerhin über ein Preisgeld von 1,3 Millionen Dollar freuen, im Doppel 344.000 Dollar. Die Halbfinalisten erhalten jeweils 705.000 Dollar im Einzel und 172.000 im Doppel. Die Viertelfinalisten werden mit 445.000 Dollar entlohnt, im Doppel mit 97.500. Auch in den Runden eins bis Achtelfinale gibt es ein Preisgeld. Im Einzel: 80.000, 121.000, 188.000 und 278.000 Dollar.

Wer sind die Favoriten bei den US Open 2022?

Titelverteidiger bei den Herren ist Daniil Medwedew. Und auch in diesem Jahr zählt der Russe, der aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis zuletzt in Wimbledon nicht aufschlagen durfte, wieder zu den Favoriten. Genauso wie Stefanos Tsitsipas und Carlos Alcaraz. Zumal noch immer unklar ist, ob Novak Djokovic an den US Open teilnehmen darf. Der Wimbledonsieger fehlte zuletzt auch schon beim ATP-Mastersturnier in Montreal, weil er aufgrund seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht nach Kanada einreisen durfte. Nach aktuellem Stand wird er daher auch in New York nicht antreten können. Diese Haltung hatte ihn bereits Teilnahme an den Australian Open Anfang des Jahres gekostet.

Auf jeden Fall fehlen wird Alexander Zverev. Der 25-Jährige sagte einen Start ab, weil er sich nach seiner schweren Knöchelverletzung noch nicht vollkommen fit fühlt. Die US Open kommen für Zverev einfach zu früh. Sieben Tage vor Turnierstart bestätigten die Veranstalter Zverevs Rückzug. Dass es „sehr, sehr knapp“ werden würde, hatte der Hamburger, der bereits Wimbledon verpasst hatte, ohnehin gewusst. Das Hartplatz-Event mit drei Gewinnsätzen, im Idealfall sieben Partien unter Dauerdruck, wäre einer Maximalbelastung gleichgekommen. Dennoch hatte er mit seiner Teilnahme am letzten Grand-Slam-Event des Jahres geliebäugelt - vergeblich.

Wie wettbewerbsfähig Rafael Nadal nach seiner neuerlichen Verletzungspause ist, ist unklar. Schon beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte er wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht zum Halbfinale antreten können. Es folgte eine lange Pause. Das Turnier in Montreal, das auch als Vorbereitung auf die US Open gilt, ließ der Weltranglisten-Dritte aus, weil er über ein „kleines Unwohlsein“ klagte.

Bei den Damen schaffte Emma Raducanu im vergangenen Jahr die große Sensation und holte sich ohne Satzverlust ihren ersten Grand-Slam-Titel. Eine Titelverteidigung wäre eine ebenso große Überraschung.

Zu den Top-Favoriten gehört Iga Swiatek. Zu den Titelkandidaten zählen neben der Weltrangistenersten auch Anett Kontaveit (Estland, Nr. 2), Maria Sakkari (Griechenland, Nr. 3) und die Spanierin Paula Badosa (4). Auch Aryna Sabalenka muss man auf dem Zettel haben.

Die deutschen Teilnehmer in der Übersicht

Frauen:

Angelique Kerber

Tatjana Maria

Andrea Petkovic

Laura Siegemund

Männer:

Oscar Otte

Daniel Altmaier

Peter Gojowczyk

Wo werden die US Open übertragen?

Wie üblich überträgt Eurosport live im Free-TV. Der Sender zeigt täglich ab 17 Uhr (11 Uhr Ortszeit) mit Start der Day Session ausgewählte Matches, vor allem die mit deutscher Beteiligung. Wer zwischen den verschiedenen Partien wählen möchte, abonniert bestenfalls den Eurosport-Player für 6,99 Euro im Monat (monatlich kündbar). Zum Kommentatoren-Team gehören Michael Stach, Barbara, Rittner und Mischa Zverev.

Spielplan der (deutschen) Herren bei den US Open 2022

Den Spielplan gibt es nach der Auslosung.

Spielplan der (deutschen) Damen bei den US Open 2022

Den Spielplan gibt es nach der Auslosung.

Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Damen:

2017: Sloane Stephens (Madison Keys - 6:3, 6:0)

2018: Naomi Osaka (Serena Williams - 6:2, 6:4)

2019: Andreescu (Serena Williams - 6:3, 7:5)

2020: Osaka (Wiktoryja Asaranka – 1:6, 6:3, 6:3)

2021: Emma Raducanu (Leylah Fernandez - 6:4, 6:3)

Herren:

2017: Nadal (Kevin Anderson - 6:3, 6:3, 6:4)

2018: Djokovic (Juan Martin del Potro - 6:3, 7:6, 6:3)

2019: Nadal (Medwedew - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4)

2020: Dominic Thiem (Zverev – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6)

2021: Daniil Medwedew (Djokovic - 6:4, 6:4, 6:4)

(old)