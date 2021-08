US Open : Kohlschreiber profitiert von Aufgabe - Gojowczyk überrascht

Philipp Kohlschreiber. Foto: AFP/Sarah Stier

New York Peter Gojowczyk hat in der ersten Runde der US Open für eine Überraschung gesorgt. Der 32-Jährige bezwang den Franzosen Ugo Humbert in fünf Sätzen. Philipp Kohlschreiber zeigte sich derweil fitter als Marin Cilic und profitierte von einer Aufgabe seines Gegners.

Starker Start für die deutschen Tennisprofis bei den US Open: Die Routiniers Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk haben am ersten Tag des Grand-Slam-Turniers Ausrufezeichen gesetzt. Kohlschreiber (37) kämpfte sich gegen Marin Cilic, Turniersieger von 2014, nach einem 0:2-Satzrückstand zurück und profitierte beim Stand von 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:2, 6:1, 2:0 von einer Aufgabe des Kroaten.

"Ich habe es heute über die Fitness gewonnen", sagte Kohlschreiber, den die Stimmung mit vielen Zuschauern auf der Anlage begeisterte: "Es ist sensationell schön."

Schon zuvor hatte der Münchner Gojowczyk (32) den an Position 23 gesetzten Franzosen Ugo Humbert mit 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4 bezwungen und war zum dritten Mal nach 2013 und 2014 in die zweite Runde von New York eingezogen.

Beide boten sich enge Matches mit ihren Kontrahenten und ließen sich von zwischenzeitlichen Rückschlägen nicht entmutigen. Kohlschreiber blieb gegen den körperlich zunehmend angeschlagenen Cilic im vierten Satz konzentriert und bekommt es nun mit Michail Kukuschkin aus Kasachstan oder dem Spanier Pablo Andujar zu tun. Zuletzt war der frühere Achtelfinalist bei den US Open zweimal in Folge in der ersten Runde gescheitert.

Gojowczyk, Nummer 141 der Weltrangliste, hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft und trifft nun auf den Serben Dusan Lajovic. Im fünften Satz bewahrte er die Nerven, brachte das Match nach 2:57 Stunden zu Ende und erarbeitete sich damit die Chance, erstmals in seiner Karriere in die dritte Runde eines Majors einzuziehen.

Bei den Damen nahm Andrea Petkovic ihre Auftakthürde letztlich souverän. Petkovic besiegte die Rumänin Irina-Camelia Begu am Montag 6:2, 7:6 (7:3) und trifft nun auf die an Position neun gesetzte Spanierin Garbine Muguruza.

Petkovic, die 2011 in New York das Viertelfinale erreicht hatte, ließ sich auch von einem Break Anfang des zweiten Satzes nicht aus der Ruhe bringen und zog ihr Spiel durch. Zuletzt hatte die frühere Weltranglistenneunte, die auch als TV-Journalistin arbeitet, im rumänischen Cluj-Napoca nach sechs Jahren wieder ein Turnier gewonnen.

Den positiven Trend bestätigte sie nun in New York.

(sid/old)