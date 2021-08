US Open : Gojowczyk glückt Überraschung zum Auftakt

Peter Gojowczyk. Foto: AFP/MATTHEW STOCKMAN

Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat in der ersten Runde der US Open für eine Überraschung gesorgt. Am Auftakttag des Grand-Slam-Turniers schlug der 32-Jährige den an Position 23 gesetzten Franzosen Ugo Humbert mit 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4 und zog zum dritten Mal nach 2013 und 2014 in die zweite Runde von New York ein.

Gojowczyk, Nummer 141 der Weltrangliste, hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft und trifft nun auf den Serben Dusan Lajovic. Gegen Humbert zeigte Gojowczyk einen couragierten Auftritt, schlug deutlich mehr Winner als sein Gegner und nutzte seine Breakchancen konsequent.

Im fünften Satz bewahrte er die Nerven, brachte das Match nach 2:57 Stunden zu Ende und erarbeitete sich damit die Chance, erstmals in seiner Karriere in die dritte Runde eines Majors einzuziehen.

