US Open : Zverev folgt Struff in die dritte Runde

Alexander Zverev. Foto: AP/Seth Wenig

New York Alexander Zverev ist Angelique Kerber und Jan-Lennard Struff bei den US Open in die dritte Runde gefolgt. Der Weltranglistensiebte aus Hamburg hatte gegen den 19 Jahre alten Wildcardspieler Brandon Nakashima allerdings zu Beginn einige Mühe, ehe sein 7:5, 6:7, 6:3, 6:1-Sieg feststand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nakashima, der sich vor der Partie ein paar Tipps vom ehemaligen deutschen Topspieler Tommy Haas geholt hatte, leistete von Beginn an heftige Gegenwehr und nahm seinem prominenten Gegner sogar den zweiten Satz im Tiebreak ab. Am Ende setzte sich Zverevs Erfahrung gegen Nakashimas unbekümmertes, aber zu überhastetes und fehlerhaftes Spiel durch. Nach knapp drei Stunden verwandelte der Deutsche den zweiten Matchball.

Zverev trifft in der dritten Runde am Freitag auf den an Nummer 32 gesetzten Franzosen Adrian Mannarino oder Jack Sock (USA).

Struff setzte sich gegen den US-amerikanischen Wildcard-Starter Michael Mmoh mit 6:2, 6:2, 7:5 durch. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale bekommt es der deutsche Davis-Cup-Spieler nun mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder dem Briten Kyle Edmund zu tun. Beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Event hatte Struff in der vergangenen Woche im Viertelfinale gegen Djokovic verloren.

(pabie/dpa)