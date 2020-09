102. Erfolg bei den US Open : Serena Williams feiert Rekordsieg

New York Auf dem angestrebten Weg zu ihrem 24. Grand-Slam-Triumph hat Serena Williams eine weitere Bestmarke erreicht. Mit ihrem 102. Sieg bei den US Open stellte die Amerikanerin einen neuen Rekord auf. Für ihre Schwester Venus lief es dagegen weniger erfolgreich.

Serena Williams setzte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen ihre zehn Jahre jüngere Landsfrau Kristie Ahn in 81 Minuten mit 7:5, 6:3 durch. Damit überholte die 38-Jährige in der US-Open-Statistik Chris Evert, die in der Geschichte des Profitennis 101 Matches in New York gewann.

HISTORY for @serenawilliams ! The most singles victories in #USOpen history. #TeamUSATennis pic.twitter.com/wcMoyjPKSo

Sie strebt ihren 24. Titel bei einem der vier weltweit bedeutendsten Turniere an. Damit würde sie mit der australischen Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen. Ihre nächste Gegnerin ist am Donnerstag die Russin Margarita Gasparjan. Auf die Frage, ob sie sich an ihren ersten Sieg 1998 gegen die Australierin Nicole Pratt bei den US Open erinnern könne, sagte Williams: „Ich weiß, dass ich oft über drei Sätze gehen musste gegen sie, aber an das Match kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.“ Lediglich an die Niederlage gegen die Rumänin Irina Spirlea in Runde drei könne sie sich erinnern. „Aber an kein anderes Match. Das ist so typisch Serena“, sagte sie und lachte.