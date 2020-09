US Open 2020 : Tennisstar Serena Williams steht nach hartem Kampf im Viertelfinale

New York Serena Williams hat sich schwer getan im Match gegen Maria Sakkari. Die Griechin war lange nah an der Sensation. Doch Williams kämpfte sich mit ihrer Routine zurück.

Patrick Mouratoglou zückte auf der Tribüne des Arthur-Ashe-Stadions einige Male kopfschüttelnd sein Notizbuch, doch am Ende schonte Serena Williams die Nerven ihres Trainers: Nach einem gleichermaßen starken wie fehlerhaften Auftritt erreichte die 38-Jährige das Viertelfinale der US Open und revanchierte sich mit dem 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 in einem hochklassigen Match gegen die Griechin Maria Sakkari für die vor zwei Wochen im Achtelfinale der Western and Southern Open an gleicher Stelle erlittene Niederlage.