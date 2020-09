Nach Disqualifikation : Geldstrafe für Tennisstar Djokovic

New York Mit der Disqualifikation im Achtelfinale wegen unsportlichen Verhaltens ist es für Superstar Novak Djokovic nicht getan. Die Nummer eins der Welt wird auch finanziell bestraft werden.

Aufgrund seines unsportlichen Verhaltens bei den US Open muss der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic zusätzlich 10.000 US-Dollar Strafe zahlen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Montag.

Der serbische Topfavorit war am Sonntag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York disqualifiziert worden, weil er im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta am Sonntag aus Frust über ein verlorenes Aufschlagspiel einen Ball weggeschlagen und dabei - unabsichtlich - eine Linienrichterin getroffen hatte. Auch sein gewonnenes Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar werde Djokovic verlieren, hatte der amerikanische Tennisverband angekündigt.