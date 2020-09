US Open 2020 : Thiem unterstreicht mit starkem Auftritt seine Titelambitionen

New York Der Weltranglistendritte Dominic Thiem hat bei den US Open das Viertelfinale erreicht. Der 27-Jährige besiegte den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 7:6 (7:4), 6:1, 6:1 und trifft nun auf den Australier Alex De Minaur.

