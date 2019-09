US Open 2019 : Krawietz/Mies erreichen Viertelfinale - Federer im Schnelldurchgang

Kevin Krawietz und Andreas Mies. Foto: AFP/CLIVE BRUNSKILL

New York Mit den US Open findet in New York derzeit das letzte Grad-Slam-Turnier des Jahres statt. Aus deutscher Sicht kann es nur besser werden nach den Enttäuschungen in Melbourne, Paris und Wimbledon. Wir halten Sie über das Geschehen auf dem Laufenden.

Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York Comeback-Qualitäten gezeigt und das Viertelfinale erreicht. Das an Nummer zwölf gesetzte Doppel aus Coburg und Köln bezwang im Achtelfinale der US Open Marcelo Arevalo (El Salvador) und Jonny O'Mara (Großbritannien) nach verlorenem Startsatz 3:6, 6:3, 6:4.

Nach dem überraschenden Titel in Paris war das deutsche Duo in Wimbledon schon an der Auftakthürde gescheitert. Für Krawietz und Mies ist es die erste gemeinsame Teilnahme am Major in New York, im Vorjahr war Krawietz an der Seite von Maximilian Marterer (Nürnberg) bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

US Open 2019: Federer spaziert ins Viertelfinale

Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer ist locker ins Viertelfinale der US Open spaziert. Der 38-jährige Schweizer hatte am Sonntag in New York mit David Goffin (28) keine Mühe und siegte in 1:19 Stunden 6:2, 6:2, 6:0. Im zehnten Duell mit dem chancenlosen Belgier feierte Federer den neunten Sieg.

"Es war großartig, ich hatte heute wieder ein gutes Gefühl. Ich bin mit den Niveau meines Spiels sehr zufrieden", sagte Federer, der zum 13. Mal im Viertelfinale in New York steht und fand tröstende Worte für Goffin: "Man muss sagen, dass er auch nicht seinen besten Tag hatte."

In der Runde der besten Acht trifft der Wimbledonfinalist in Grigor Dimitrow (Bulgarien) oder Alex De Minaur (Australien) auf jeden Fall auf einen ungesetzten Spieler. Im Vorjahr war Federer in Flushing Meadows bereits im Achtelfinale am Australier John Millman überraschend gescheitert.

Goffin erwischte gegen den 20-maligen Major-Sieger mit dem Break zum 2:1 zwar einen starken Start in die Partie, doch Federer holte sich den Aufschlag umgehend zurück und marschierte für den Rest des Spiels vorneweg. Dabei zeigte er sich eiskalt und nutzte neun seiner zehn Breakbälle gegen den Belgier.

Foto: dpa/Justin Lane Infos Die wichtigsten Infos zu den US Open 2019.

Tränen bei Gauff und Osaka

Die Damen stehen im Tennis immer ein bisschen im Schatten der Herren. Weil Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gerade eine derart beeindruckende Ära prägen, bleibt für die Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer viel Raum. Zumal die dominanten Spielerinnen gerade fehlen, es immer wieder andere Siegerinnen gibt, die oft wieder in der Versenkung verschwinden.

Der eine Moment, der von den diesjährigen US Open in Erinnerung bleiben wird, ist aber zwei jungen Frauen zu verdanken - das steht schon zur Halbzeit der millionenschweren Veranstaltung in New York fest.

Das Duell zwischen Titelverteidigerin Naomi Osaka und der erst 15 Jahre alten Amerikanerin Coco Gauff hatte schon im Vorfeld die für ihre Sportbegeisterung bekannten Amerikaner elektrisiert. Und es hielt, was es versprach. Nicht sportlich, weil die Japanerin Osaka ihrer jungen Kontrahentin beim 6:3, 6:0 im Achtelfinale einfach zu überlegen war. Aber was die Emotionen und die Geschehnisse nach der Partie angeht.

Denn nach der Begegnung flossen im Arthur Ashe Stadium jede Menge Tränen. Osaka bat Gauff nach dem verwandelten Matchball zum gemeinsamen Interview auf dem Centre Court. Normal werden nur der Siegerin ein paar Fragen gestellt.

„Ich will nicht, weil ich weinen werde“, sagte Gauff, der eine große Zukunft vorausgesagt wird. „Doch, es ist besser, als alleine unter der Dusche zu weinen“, sagte Osaka. Unter dem Jubel der Zuschauer beantworteten dann beide ein paar Fragen, wurden aber von ihren Emotionen übermannt.

„Ich will nicht, dass die Leute denken, ich will dir diesen Moment nehmen“, sagte Gauff. Doch so nahm den Auftritt niemand wahr. „Ein kurzes Match, das voller Emotionen war“, fasste die „New York Times“ das Geschehen treffend zusammen.

Auf den anschließenden Pressekonferenzen gingen die erstaunlichen Auftritte zweier bemerkenswerter junger Frauen weiter. Höflich, emotional, reflektiert, intelligent - so beantworteten Gauff und Osaka nacheinander die Fragen der Weltpresse. „Die meisten Menschen bekommen diese Pressekonferenzen nicht mit. Von daher wollte ich ihr die Chance geben, zu den Leuten zu sprechen, die sie so toll unterstützt hatten“, begründete Osaka ihr ungewöhnliches Vorgehen.

„Sie ist einfach der netteste Mensch auf der Tour“, sagte Gauff über Osaka. „Ich schaue wirklich zu ihr auf.“ Der 15 Jahre alten Gauff wird eine große sportliche Zukunft vorausgesagt. Gegen Osaka bekam sie aufgezeigt, woran sie sportlich noch arbeiten muss. Vor allem bekam sie aber ein Paradebeispiel in Sachen Menschlichkeit vorgeführt. „Wie glücklich können wir alle sein, Zeuge des Anbruchs einer neuen Ära im Damen-Tennis gewesen zu sein“, schrieb die amerikanische Tennis-Legende Billie Jean King bei Twitter und endete mit dem Hashtag: #womenworthwatching (Frauen, die es zu beachten lohnt).

Barty im Achtelfinale gescheitert

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty hat bei den US Open den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die australische Nummer zwei der Tennis-Welt verlor am Sonntag in New York überraschend gegen Wang Qiang aus China mit 2:6, 4:6. Die Chinesin nutzte nach 1:22 Stunden ihren vierten Matchball.

Zverev zum ersten Mal im Achtelfinale

Der erstmalige Achtelfinal-Einzug bei den US Open ist für Alexander Zverev noch lange nicht genug. „Das ist kein Finale, sondern nur eine vierte Runde. Ich möchte noch mehr Matches hier gewinnen“, sagte Zverev nach seinem Viersatzsieg gegen den Slowenen Aljaz Bedene. An diesem Montag hat er die nächste Chance dazu. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft die deutsche Nummer eins auf den Argentinier Diego Schwartzman. Bei den Damen bekommt es Julia Görges mit der Kroatin Donna Vekic zu tun.

Dass nur die ganz besonderen Tennisspiele in Erinnerung bleiben und nicht ein normaler Drittrundensieg bekam Zverev am Samstag rund um seinen Sieg gegen Bedene immer wieder vor Augen geführt. „Du hast ja vor 30 Jahren hier gewonnen“, sagte er im Interview des TV-Senders Eurosport zu Tennis-Legende und Fernsehexperte Boris Becker. „Ich glaube, die Bilder von deinem Erfolg damals habe ich heute 30 Mal auf der Leinwand gesehen.“ Becker gewann 1989 im Endspiel gegen Ivan Lendl.

Von einem derartigen Erfolg ist Zverev noch weit entfernt. Doch dass er es in New York zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere in die vierte Runde schafft, hätte ihm im Vorfeld nicht jeder zugetraut. Schließlich hat der 22-Jährige bislang kein einfaches Jahr hinter sich, hinkt den eigenen Ansprüchen und denen von Fans und Experten noch deutlich hinterher.

Rechtzeitig zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres kommt Zverev aber wieder in Form. Gegen Bedene zeigte er phasenweise hochklassiges und spektakuläres Tennis und beeindruckte in den wichtigen Phasen mit einer bemerkenswerten Nervenstärke. Zudem hat der gebürtige Hamburger seine Schwächephase beim Aufschlag überwunden. Gegen Bedene schlug Zverev 25 Asse bei nur sieben Doppelfehlern. „Wenn er gut aufschlägt, dann kann er jeden Spieler der Welt schlagen“, sagte Becker, früher selbst extrem von seinem Service abhängig.

„Das war ein nächster Schritt in seiner Karriere“, lobte Becker Deutschlands Spitzenspieler, für den er auch als Mentor ohne offizielle Funktion fungiert. „Ich liebe den Sascha, bin immer für ihn da“, sagte der dreimalige Wimbledonsieger unlängst über Zverev.

Mit dem Einzug ins Achtelfinale hat dieser die Erwartungen in New York schon einmal erfüllt, gegen Schwartzman darf er sich wieder Chancen ausrechnen, auch wenn der Argentinier im bisherigen Verlauf des Turniers noch keinen Satz abgegeben hat. „Das Ziel der Besten ist es, in der zweiten Woche sein bestes Tennis zu spielen“, sagte Zverev. Im Falle eines Sieges gegen Schwartzman wird er das im Viertelfinale auf jeden Fall tun müssen. Denn dann könnte es zu einem Duell mit Rafael Nadal kommen. Für Qualifikant Dominik Koepfer stand schon in der Nacht zu Montag die Partie gegen den Russen Daniil Medwedew im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale an.

Auf dem Weg zurück zu ihrem besten Tennis ist auch Görges. Auch die 30-Jährige hat in diesem Jahr einige Schwächephasen durchlebt. Seit dem Trainerwechsel zu Sebastian Sachs geht es für Görges aber wieder aufwärts. Gegen die an Nummer sieben gesetzte Niederländerin Bertens zeigte die Fed-Cup-Spielerin eine bärenstarke Leistung. In ihrem zweiten Achtelfinale bei den US Open nach 2017 geht es für sie nun gegen die Kroatin Vekic. „Ich fühle mich gut. Die ersten beiden Runden waren etwas zäh, doch jetzt bin ich im Turnier angekommen.“

Görges zum zweiten Mal im Achtelfinale

Julia Görges hat bei den US Open zum zweiten Mal in ihrer Karriere das Achtelfinale erreicht. Die 30-Jährige gewann am Samstag in New York gegen die an Nummer sieben gesetzte Kiki Bertens aus den Niederlanden mit 6:2, 6:3 und zeigte dabei eine ganz starke Leistung. Görges nutzte nach 77 Minuten ihren fünften Matchball und steht damit als einzige deutsche Tennisspielerin im Achtelfinale. Dort trifft sie am Montag auf die Kroatin Donna Vekic. Görges stand zuletzt vor zwei Jahren in Flushing Meadows in der Runde der letzten 16.

Für Andrea Petkovic sind die US Open dagegen vorbei. Die 31 Jahre alte Darmstädterin verlor ihre Drittrundenpartie gegen Elise Mertens aus Belgien klar mit 3:6, 3:6 und konnte dabei zu keiner Zeit an ihre starken Leistungen aus den ersten beiden Runden anknüpfen. Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

„Ich bin sehr glücklich, hier in der vierten Runde zu stehen“, sagte Görges. „In der ersten Runde war ich fast schon raus und hatte einen Matchball gegen mich. Und jetzt stehe ich im Achtelfinale.“ Von Beginn an setzte die inzwischen in Regensburg lebende Görges ihre Gegnerin im Louis Armstrong Stadium unter Druck und nahm Bertens gleich den Aufschlag ab. Zwar kassierte sie danach selbst ein Break, doch Görges blieb überlegen und schaffte prompt ein erneutes Break. Nach 35 Minuten holte sie sich den ersten Satz.

Auch danach blieb Görges konzentriert und bestimmte das Geschehen. Zum 4:2 schaffte sie das entscheidende Break und ließ sich dann auf dem Weg ins Achtelfinale nicht mehr aufhalten. Auch gegen Vekic hat die Fed-Cup-Spielerin in dieser Form gute Chancen, erstmals in New York das Viertelfinale zu erreichen.

Petkovic muss ihre Lieblingsstadt dagegen verlassen. Gegen Mertens war die Hessin von Beginn an chancenlos. „Es hat die Spritzigkeit gefehlt, meine Beine waren irgendwie müde“, sagte Petkovic, die in der zweiten Runde noch überraschend die Tschechin Petra Kvitova besiegt hatte.

Zwar versuchte Petkovic auch gegen Mertens noch einmal alles, die wenigen Chancen konnte sie aber nicht nutzen. Glück im Unglück hatte sie beim vorletzten Ballwechsel der Partie, als sie mit dem Fuß umknickte. Doch nach dem Match gab sie Entwarnung. „Es ist nur gedehnt, nichts Schlimmes.“

Petkovic scheitert in Runde drei

Andrea Petkovic hat ihr erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier seit über fünf Jahren verpasst. Die Darmstädterin verlor in der dritten Runde der US Open gegen die Belgierin Elise Mertens 3:6, 3:6. Letztmals hatte Petkovic 2014 bei den French Open die Runde der letzten 16 bei einem Major erreicht.

"Es ist ein bisschen enttäuschend, weil ich heute eine bessere Leistung zeigen wollte", sagte Petkovic und erklärte: "Meine Beinarbeit war nicht so scharf wie in den vergangenen Tagen, ich habe die Spritzigkeit vermisst."

Nach einem Fehlstart (0:3) fügte Petkovic der Nummer 25 der Setzliste zwar deren ersten Aufschlagverlust des Turniers zu, nach einer halben Stunde war der erste Satz dennoch verloren. Mertens war konstanter und präziser in ihren Grundschlägen, auch ein weiteres Break von Petkovic im zweiten Satz änderte nichts am verdienten Sieg der Belgierin. Nach 72 Minuten verwandelte Mertens ihren ersten Matchball.

Petkovic konnte nicht an ihre starken Leistungen anknüpfen, die sie nach gesundheitlichen Problemen im Vorfeld des Turniers ("Ich hatte das Angela-Merkel-Gedächtnis-Zittern") in den ersten beiden Runden gezeigt hatte. Zwar befinde sich die 31-Jährige "im Herbst der Karriere", an ein Ende ihrer Laufbahn denkt sie aber noch nicht. "Ich fühle mich fit. Solange ich körperlich noch beisammen bin und auf dem Niveau spielen kann, möchte ich auf jeden Fall noch lange spielen", hatte sie nach ihrem Zweitrundensieg über die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova gesagt.

Siegeszug von Dominik Koepfer geht weiter

Eigentlich hatte Dominik Koepfer am Wochenende nach New Haven fahren wollen. In der Stadt im US-Bundesstaat Connecticut findet das nächste Challenger-Turnier statt. Doch weil er für die Veranstaltungen der zweiten Kategorie inzwischen zu groß geworden ist, hat er den Veranstaltern abgesagt. Zwar wird er auf der Homepage der Oracle Challenger Series noch als Teilnehmer geführt, doch Koepfer hat besseres zu tun. Er spielt am Sonntag lieber bei den US Open in New York, nachdem er am Freitagabend (Ortszeit) völlig überraschend ins Achtelfinale der mit rund 57,2 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung eingezogen ist.

„Es fühlt sich immer noch ein bisschen unwirklich an. Ich bin ein bisschen sprachlos“, sagte Koepfer nach seinem 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1 gegen den an Nummer 17 gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili. „Ich hatte gehofft, dass ich hier bei einem guten Los vielleicht ein Spiel im Hauptfeld gewinnen kann. Jetzt sind es schon drei“, sagte der 25-Jährige ungläubig.

Der Schwarzwälder, der wie der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt aus Furtwangen kommt, überstand in Flushing Meadows nach ATP-Angaben als erster deutscher Qualifikant seit 13 Jahren die dritte Runde. Letztmals hatte Benjamin Becker 2006 hier als deutscher Qualifikant das Achtelfinale erreicht, indem er in der 3. Runde Andre Agassi besiegt und damit die Karriere des Amerikaners beendet hatte.

Becker und Koepfer haben auch sonst einige Gemeinsamkeiten. Beide spielten in den USA am College und holten sich da den Feinschliff für die Tennis-Tour. „Von daher ist Benjamin Becker schon so etwas wie ein Vorbild für mich“, sagte Koepfer. „Er hat am College fast alles gewonnen und war auch danach sehr erfolgreich.“

Dass kann Koepfer von sich bislang noch nicht behaupten. Bevor er nach New York kam, hatte er in diesem Jahr gerade einmal einen (!) Sieg auf der ATP-Tour verbucht - in der ersten Runde von Wimbledon gegen den Serben Filip Krajinovic. Jetzt sind schon drei weitere dazu gekommen. Und diese werden das Leben von Koepfer komplett verändern.

280 000 Dollar Preisgeld hat er in New York bereits sicher. „Das nimmt mir den Druck. Auf der Challenger Tour ist es schwer. Man muss den Trainer, seine Miete, die Reisen bezahlen und verdient fast nichts. Jetzt ist auch das nächste Jahr schon gedeckt“, berichtete die aktuelle Nummer 118 der Welt. Durch seine Erfolge in New York wird er nun weit unter die Top 100 vorstoßen. Aktuell belegt er im Live Ranking Platz 84. Was bedeutet, dass er bis zum Ende des Jahres nicht mehr auf der Challenger Tour, sondern auf der großen ATP Tour unterwegs sein wird.