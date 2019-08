Was steht an?

Am Montag (26. August) beginnen in New York die 139. US Open, die mit dem Männer-Finale am 8. September enden. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ist gleichzeitig das schillerndste: Im größten Stadion kämpfen die Superstars um das größte Preisgeld, umgeben von der Hektik und dem Glanz der US-Metropole.