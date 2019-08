US Open 2019 : Siegeszug von Dominik Koepfer geht weiter

Dominik Koepfer. Foto: dpa/Adam Hunger

New York Mit den US Open findet in New York derzeit das letzte Grad-Slam-Turnier des Jahres statt. Aus deutscher Sicht kann es nur besser werden nach den Enttäuschungen in Melbourne, Paris und Wimbledon. Wir halten Sie über das Geschehen auf dem Laufenden.

Eigentlich hatte Dominik Koepfer am Wochenende nach New Haven fahren wollen. In der Stadt im US-Bundesstaat Connecticut findet das nächste Challenger-Turnier statt. Doch weil er für die Veranstaltungen der zweiten Kategorie inzwischen zu groß geworden ist, hat er den Veranstaltern abgesagt. Zwar wird er auf der Homepage der Oracle Challenger Series noch als Teilnehmer geführt, doch Koepfer hat besseres zu tun. Er spielt am Sonntag lieber bei den US Open in New York, nachdem er am Freitagabend (Ortszeit) völlig überraschend ins Achtelfinale der mit rund 57,2 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung eingezogen ist.

„Es fühlt sich immer noch ein bisschen unwirklich an. Ich bin ein bisschen sprachlos“, sagte Koepfer nach seinem 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1 gegen den an Nummer 17 gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili. „Ich hatte gehofft, dass ich hier bei einem guten Los vielleicht ein Spiel im Hauptfeld gewinnen kann. Jetzt sind es schon drei“, sagte der 25-Jährige ungläubig.

Der Schwarzwälder, der wie der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt aus Furtwangen kommt, überstand in Flushing Meadows nach ATP-Angaben als erster deutscher Qualifikant seit 13 Jahren die dritte Runde. Letztmals hatte Benjamin Becker 2006 hier als deutscher Qualifikant das Achtelfinale erreicht, indem er in der 3. Runde Andre Agassi besiegt und damit die Karriere des Amerikaners beendet hatte.

Becker und Koepfer haben auch sonst einige Gemeinsamkeiten. Beide spielten in den USA am College und holten sich da den Feinschliff für die Tennis-Tour. „Von daher ist Benjamin Becker schon so etwas wie ein Vorbild für mich“, sagte Koepfer. „Er hat am College fast alles gewonnen und war auch danach sehr erfolgreich.“

Dass kann Koepfer von sich bislang noch nicht behaupten. Bevor er nach New York kam, hatte er in diesem Jahr gerade einmal einen (!) Sieg auf der ATP-Tour verbucht - in der ersten Runde von Wimbledon gegen den Serben Filip Krajinovic. Jetzt sind schon drei weitere dazu gekommen. Und diese werden das Leben von Koepfer komplett verändern.

280 000 Dollar Preisgeld hat er in New York bereits sicher. „Das nimmt mir den Druck. Auf der Challenger Tour ist es schwer. Man muss den Trainer, seine Miete, die Reisen bezahlen und verdient fast nichts. Jetzt ist auch das nächste Jahr schon gedeckt“, berichtete die aktuelle Nummer 118 der Welt. Durch seine Erfolge in New York wird er nun weit unter die Top 100 vorstoßen. Aktuell belegt er im Live Ranking Platz 84. Was bedeutet, dass er bis zum Ende des Jahres nicht mehr auf der Challenger Tour, sondern auf der großen ATP Tour unterwegs sein wird.

Doch noch ist das weit weg, schließlich sind die US Open für ihn noch nicht vorbei. Dass er inklusive den Partien in der Qualifikation nun schon sechs Spiele in den Knochen hat, soll am Sonntag gegen den Russen Daniil Medwedew im Achtelfinale keine Rolle spielen. „Ich fühle mich gut, es tut nichts weh“, sagte Koepfer, der wie vor jeder Partie wieder zu einem Italiener in Manhattan gehen wird.

Foto: dpa/Justin Lane Infos Die wichtigsten Infos zu den US Open 2019.

Kraft und Mut schöpft er auch immer durch einen Blick in seine Box auf der Tribüne. Dort strahlt sein Coach Rhyne Williams Ruhe und Gelassenheit aus, treiben ihn seine alten Freunde vom College in New Orleans immer wieder an. Und dann hatte sich am Freitag noch ein ganz besonderer Zuschauer auf die Ränge gesetzt. Boris Becker schaute sich den neuen deutschen Shootingstar an. „Als ich ihn da gesehen habe, bin ich schon ein bisschen nervös geworden“, sagte Koepfer. So ganz ist er in seiner neuen Tennis-Welt eben noch nicht angekommen.

Medwedew verärgert Publikum

Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew hat auf dem Weg ins Achtelfinale der US Open den Unmut des New Yorker Publikums auf sich gezogen. Die Nummer fünf der Welt verärgerte die Zuschauer beim 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 in der dritten Runde gegen den Spanier Feliciano Lopez unter anderem mit einer Mittelfinger-Geste und einem provozierenden Interview nach dem Spiel.

Im ersten Satz hatte Medwedew, der im Achtelfinale auf den deutschen Qualifikanten Dominik Köpfer (Furtwangen) trifft, einem Ballkind das ihm dargereichte Handtuch rüde aus der Hand gerissen. Als er dafür eine Verwarnung vom Schiedsrichter erhielt, warf der 23-Jährige seinen Schläger auf den Court und tippte sich mit dem Mittelfinger an die Stirn. Die Szene wurde auf den Videoleinwänden des Louis-Armstrong-Stadiums gezeigt, Medwedew erntete Buhrufe der Zuschauer und hatte diese für den Rest der Partie gegen sich.

Nach dem Spiel schoss der Russe im Court-Interview zurück. "Ich danke euch. Eure Energie hat mir den Sieg gebracht", rief Medwedew dem Publikum unter lauten Buhrufen zu: "Wenn ihr heute Nacht schlafen geht, sollt ihr wissen, dass ich nur wegen euch gewonnen habe."

Anschließend ruderte Medwedew aber zurück. "Ich kann nur sagen, dass ich an mir arbeite und ich mich nächstes Mal hoffentlich bessern werde", sagte er. Bei Lopez und dessen Coach habe er sich entschuldigt.

Titelverteidiger Djokovic im Achtelfinale

Titelverteidiger Novak Djokovic hat bei den US Open das Achtelfinale erreicht. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste setzte sich am Freitagabend (Ortszeit) in New York gegen Denis Kudla aus den USA mit 6:3, 6:4, 6:2 durch. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft der Serbe nun am Sonntag auf den Schweizer Stan Wawrinka.

Federer und Williams erreichen das Achtelfinale

Die beiden Tennis-Superstars Roger Federer und Serena Williams sind bei den US Open locker ins Achtelfinale eingezogen. Grand-Slam-Rekordsieger Federer hatte am Freitag mit dem Briten Daniel Evans keine Mühe und feierte beim 6:2, 6:2, 6:1 seinen ersten glatten Sieg des Turniers. In seinen ersten beiden Partien in New York hatte der 38-Jährige jeweils den Startsatz abgegeben.

"Ich habe nichts anders gemacht. Manchmal geht es, manchmal nicht", sagte Federer im Court-Interview und befand: "Ich habe richtig gutes Tennis gespielt, ich habe es heute hier draußen richtig genossen."

Auch Vorjahresfinalistin Williams ist ihrem ersehnten 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie die Bestmarke der Australierin Margaret Court einstellen würde, einen Schritt näher gekommen. Die 37-Jährige bezwang die Tschechin Karolina Muchova in 1:14 Stunden 6:3, 6:2, nächste Gegnerin ist Petra Martic aus Kroatien. French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien) steht nach dem 7:5, 6:3 gegen die Griechin Maria Sakkari ebenfalls im Achtelfinale.

Federer hat das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows bereits fünfmal gewonnen, zuletzt 2008. Auf dem Weg zum angestrebten Titel Nummer sechs bekommt er es im Achtelfinale mit dem Spanier Pablo Carreno Busta oder David Goffin zu tun. Gegen den an Nummer 15 gesetzten Belgier hatte Federer zuletzt im Endspiel beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen gewonnen.

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger kam gegen Evans nie in Not. Hatte Federer in seinen ersten beiden Partien gegen den Inder Sumit Nagal (57 unerzwungene Fehler) und gegen Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina (45) noch zu fehlerhaft gespielt, unterliefen ihm in der dritten Runde gegen den Weltranglisten-58. nur noch 19 "unforced errors". Nach nur 80 Minuten verwandelte der Wimbledonfinalist seinen ersten Matchball.

++++ Petkovic und Zverev weiter ++++

Am vierten Tag der US Open 2019 haben drei weitere Akteure aus Deutschland die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers erreicht. Nachdem Dominik Köpfer bereits am Mittwoch den Sprung in Runde drei geschafft hatte, legten Alexander Zverev, Julia Görges und Andrea Petkovic in ihren Zweitrundenspielen am Donnerstag nach.

Die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev musste in der zweiten Runde in Flushing Meadows zum zweiten Mal in Folge über fünf Sätze gehen. Gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe erlebte der 22-jährige Hamburger eine Partie mit vielen Wendungen, die er letztlich knapp für sich entscheiden konnte (hier lesen Sie mehr zum Sieg von Alexander Zverev in der zweiten Runde der US Open). Nicht so viel Glück hatten hingegen zwei andere deutsche Spieler: Jan-Lennard-Struff musste sich gegen John Isner in drei Sätzen geschlagen geben (3:6, 6:7, 6:7), auch Cedrik-Marcel Stebe schied aus. Der 28-Jährige spielte gegen Marin Cilic stark mit und gewann sogar den ersten Satz, in der Folge erhöhte der Kroate aber die Schlagzahl und setzte sich durch.

Bei den Damen überraschte Andrea Petkovic: Dank einer guten und konzentrierten Leistung gewann die ehemalige Weltranglisten-Neunte ihre Partie gegen die an Nummer sechs gesetzte Tschechin Petra Kvitova in zwei Sätzen (hier erfahren Sie mehr zum Erfolg von Andrea Petkovic bei den US Open 2019). Julia Görges schaffte mit einem Sieg über Francesca Di Lorenzo wie schon vor wenigen Wochen in Wimbledon den Einzug in die dritte Runde (7:5, 6:0), für Laura Siegemund sind die US Open nach einer Niederlage gegen Sofia Kenin hingegen vorbei (6:7, 0:6).

++++ Roger Federer will Preisgeld reformieren ++++

Roger Federer will sich nach seiner Rückkehr in den Spielervorstand der ATP für mehr Preisgeld für schlechter platzierte Tennisprofis einsetzen. „Ich denke, es war erst einmal wichtig, dass wir es geschafft haben, die Siegprämien zu erhöhen“, sagte Federer während der US Open in New York. Nachdem dies schneller als erwartet erreicht worden sei, sollten nun auch die übrigen Profis an der erfolgreichen Entwicklung des Tennissports teilhaben.

„Ich denke, die Spieler auf der Challenger Tour und auch Spieler, die sich für das Hauptfeld oder dann die zweite Runde qualifizieren, sollten mehr bekommen“, sagte Federer. Diese Spieler würden genauso hart arbeiten und genauso viel Zeit opfern wie die Topstars, sagte der Rekord-Grand-Slam-Turnier-Sieger. „Es wäre schön, wenn auch die Spieler auf den hinteren Ranglistenplätzen überleben könnten.“

Die Preisgelder im Tennis sind in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen. Vor allem bei den vier Grand-Slam-Turnieren in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York werden Millionen ausgeschüttet. Die derzeit laufenden US Open sind - Damen- und Herren-Konkurrenz zusammengenommen - mit einem Rekord-Preisgeld von 57,23 Millionen Dollar dotiert. Die Sieger bei den Damen und Herren erhalten jeweils 3,85 Millionen Dollar.

Federer ist seit diesem Sommer wieder Mitglied im ATP Players Council und kann die Entwicklung des Tennissports damit mitbeeinflussen. Auch Novak Djokovic und Rafael Nadal gehören dem Gremium an.

++++ So läuft der Donnerstag bei den US Open ++++

Bei den US Open in New York kommen am Donnerstag gleich sechs deutsche Tennisprofis zum Einsatz. Nach dem verregneten Mittwoch steht auf der Anlage in Flushing Meadows ein Großkampftag an. Auch der Spanier Rafael Nadal und Titelverteidigerin Naomi Osaka bestreiten ihre Zweitrunden-Partien.

ZVEREV IN RUNDE DREI: Alexander Zverev steht bei den US Open wie im Vorjahr in der dritten Runde. Deutschlands derzeit bester Tennisprofi bestand am Donnerstag in New York auch den zweiten Fünf-Satz-Krimi und setzte sich gegen Frances Tiafoe aus den USA mit 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3 durch. Der 22-Jährige verwandelte nach 3:09 Stunden seinen ersten Matchball. Auch in der ersten Runde hatte Zverev gegen Radu Albot aus der Republik Moldau über die volle Distanz gehen müssen. Am Samstag geht es für Zverev nun gegen Benoit Paire aus Frankreich oder Aljaz Bedene aus Slowenien um den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der US Open.

PETKOVIC SCHLÄGT KVITOVA: Andrea Petkovic hat bei den US Open die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova bezwungen und steht nach einer starken Vorstellung in der dritten Runde. Die frühere Top-10-Spielerin aus Darmstadt gewann gegen die an Position sechs gesetzte Tschechin 6:4, 6:4 und kämpft nun gegen Elise Mertens (Belgien/Nr. 25) oder Kristyna Pliskova (Tschechien) um den Einzug ins Achtelfinale.

Im elften Spiel gegen Kvitova war es für Petkovic der sechste Sieg. In ihrem bislang letzten Duell hatten sich die beiden auch auf Grand-Slam-Ebene gegenübergestanden: Bei den Australian Open in Melbourne gewann Petkovic im Vorjahr ein hart umkämpftes Erstrundenspiel in drei Sätzen.

SIEGEMUND AUSGESCHIEDEN: Ausgeschieden ist hingegen Laura Siegemund. Die 31-Jährige aus Metzingen verlor am Donnerstag in New York ihr Zweitrunden-Match gegen die an Position 20 gesetzte US-Amerikanerin Sofia Kenin 6:7 (4:7), 0:6.

DIE FAVORITEN: Auch die internationalen Tennis-Fans kommen am vierten Tag der US Open wieder auf ihre Kosten. Vor allem das Duell des an Nummer zwei gesetzten Spaniers Rafael Nadal gegen den Australier Thanasi Kokkinakis verspricht gute Unterhaltung. Bei den Damen bekommt es Titelverteidigerin Naomi Osaka mit Magda Linette aus Polen zu tun. Zudem spielt Publikumsliebling Coco Gauff gegen die Ungarin Timea Babos.

++++ Novak Djokovic und Roger Federer in Runde drei ++++

