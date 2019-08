Der Spanier zeigte sich vor dem letzten Saisonhöhepunkt in Topform. Beim ATP-Turnier in Montreal ließ er dem Russen Daniil Medwedew im Endspiel keine Chance und gewann 6:3, 6:0. „Ich denke, ich habe ein solides Match gespielt, zweifellos mein bestes Match in dieser Woche“, sagte Nadal zufrieden. Für Nadal war es insgesamt 35. Erfolg bei einem Masters-Turnier. Der Spanier legt mit Blick auf die US Open nun eine Pause ein und sagte für das Turnier in Cincinnati ab.