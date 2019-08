US Open 2019 : Das bringt der Tag bei den US Open in New York

Die Tennisspieler Angelique Kerber und Alexander Zverev aus Deutschland jubeln nach ihrem Sieg im Mixed-Spiel des Hopman Cup. Foto: dpa/Tony Mcdonough

New York Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an. Aus deutscher Sicht kann es nur besser werden nach den Enttäuschungen in Melbourne, Paris und Wimbledon. An dieser Stelle halten wir Sie über das Geschehen in New York auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In New York beginnen am Montag die US Open. Beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison wollen die Deutschen ihre bislang durchwachsene Bilanz in diesem Jahr aufpolieren. Gleich zum Auftakt ist Angelique Kerber dran. Im Spiel des Tages sind keine Deutschen dabei.

Foto: dpa/Justin Lane Infos Die wichtigsten Infos zu den US Open 2019.

+++++

Das bringt der Montag bei den US Open

Erster Kerber-Auftritt: Seit ihrem frühen Aus als Titelverteidigerin in Wimbledon hat Angelique Kerber zwei Spiele bestritten - und beide Male verloren. Auch nach der Trennung von ihrem Trainer Rainer Schüttler steckt die ehemalige Nummer eins der Welt in der Krise. In den Tagen von New York gab sich die 31-Jährige betont locker. Ob das im zweiten Spiel nach 17 Uhr gegen Kristina Mladenovic aus Frankreich reicht?

Die anderen Deutschen: Außer Kerber sind in Flushing Meadows am ersten Tag noch drei weitere deutsche Tennisprofis am Start. Bei den Damen hat Laura Siegemund gegen Magdalena Frech aus Polen durchaus eine Chance auf das Weiterkommen. Bei den Herren trifft Qualifikant Dominik Koepfer auf den Spanier Jaume Munar. Für Koepfer ist es nach Wimbledon erst das zweite Grand-Slam-Turnier seiner Karriere. Routinier Philipp Kohlschreiber spielt zudem gegen den an Nummer 25 gesetzten Franzosen Lucas Pouille.

Das Spiel des Tages: Seit der Auslosung am Donnerstagabend kennen die Medien in den USA vor allem ein Thema: Das Duell zwischen Serena Williams und Maria Scharapowa. Es ist bereits der 20. Vergleich zwischen den beiden Superstars, die Bilanz spricht klar für die Amerikanerin, die 17 Partien gewinnen konnte. Wegen zahlreicher Verletzungen trafen Williams und Scharapowa zuletzt vor drei Jahren aufeinander. Und, kaum zu glauben: Bei den US Open standen sich die beiden Rivalinnen noch nie gegenüber.

Weitere Nachrichten zu den US Open

Mona Barthel (Neumünster) hat ihre Teilnahme aufgrund einer Verletzung am rechten Fuß abgesagt. Das teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Für die 29-Jährige rückt die Belgierin Kirsten Flipkens als "Lucky Loser" nach.

Auch Tennisprofi Milos Raonic wird nicht an den US Open teilnehmen. Der 28 Jahre alte Kanadier sagte wegen einer Gesäßmuskelverletzung ab, wie die Veranstalter am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Für Raonic, Nummer 22 der Welt, rückt der Pole Kamil Majchrzak nach. Die US Open beginnen an diesem Montag.

(dpa/sid/cbo)