US Open 2019 : Kerber scheitert in der ersten Runde an Mladenovic

Angelique Kerber. Foto: AP/Kevin Hagen

New York Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an. Aus deutscher Sicht kann es nur besser werden nach den Enttäuschungen in Melbourne, Paris und Wimbledon. An dieser Stelle halten wir Sie über das Geschehen in New York auf dem Laufenden.

Angelique Kerber winkte entnervt ab und schlich mit hängendem Kopf zum Netz. 53 Tage nach ihrem Zweitrunden-Aus als Titelverteidigerin in Wimbledon hat die 31-Jährige bei den US Open ihre nächste bittere Grand-Slam-Enttäuschung einstecken müssen. In New York scheiterte Kerber bereits an ihrer Auftakthürde, sie verlor gegen die clevere Französin Kristina Mladenovic nach 2:24 Stunden mit 5:7, 6:0, 4:6.

Foto: dpa/Justin Lane Infos Die wichtigsten Infos zu den US Open 2019.

Die Talfahrt der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin, die 2016 noch in Flushing Meadows triumphiert hatte, geht ungebremst weiter. Kerber brachte in der knallheißen Mittagssonne auf dem Grandstand nicht genug Konstanz in ihr Spiel, um die dritte Auftaktpleite in Serie zu verhindern. Dazu ließ sie zu viele Breakchancen ungenutzt und musste im sechsten Duell mit der früheren Top-10-Spielerin Mladenovic die zweite Niederlage hinnehmen.

Zwar gelang Kerber ein Start nach Maß, direkt ging sie 2:0 in Führung, doch dann bekam sie Mühe mit Mladenovics variantenreichem Spiel. Kerber tue sich "schwer, wenn die Gegnerin das Tempo variiert, hin und wieder mal Topspin einstreut oder einen Slice", hatte Mladenovics deutscher Trainer Sascha Bajin im Vorfeld des Spiels der Süddeutschen Zeitung gesagt. Im Vorjahr führte er die Japanerin Naomi Osaka in New York zum Titel - nun befolgte sein neuer Schützling die Anweisungen mit Erfolg.

Mal kamen die Bälle langsam und kopfhoch, mal peitschten sie die Grundlinie entlang, mal landeten sie als Stopp direkt hinter dem Netz - Gift für Kerbers so geliebtes Konterspiel. Hilfesuchend blickte sie beim Stand von 4:4 im ersten Satz zu Manager Aljoscha Thron auf der Tribüne. Einen Trainer suchte sie dort vergebens.

Nach dem Zweitrunden-Aus in Wimbledon hatte sie sich von Trainer Rainer Schüttler getrennt, danach aber kein Spiel mehr gewonnen. "Was ich in Wimbledon gesehen habe und die Wochen danach ohne Trainer und Erfolge, bereitet mir Sorgen", sagte Tennis-Idol Boris Becker bei Eurosport und fragte: "Wie lange will sie noch Tennis spielen? Weil so macht es keinen Spaß und keinen Sinn."

Spaß ließ sich Kerber auch gegen Mladenovic selten ansehen, immer wieder haderte sie. Die Französin ließ sich nicht abschütteln und schaffte das Break zum 6:5, die Kielerin konnte den Satzverlust trotz dreier Breakbälle im Anschluss nicht verhindern.

Doch Kerber steckte nicht auf. Auch im zweiten Satz nahm sie Mladenovic direkt den Aufschlag ab, anders als zuvor bestätigte sie das Break aber zum 3:0. Ihre Kontrahentin ließ sich im Anschluss minutenlang am Rücken behandeln, wirkte auf dem Court arg beeinträchtigt und verlor den zweiten Satz glatt.

Das Spiel hatte jedoch noch eine weitere Wendung parat, auf einmal wirkten Mladenovics Bewegungen wieder wesentlich runder und sie meldete sich mit einem Break zu Beginn des dritten Satzes eindrucksvoll zurück. Kerber schaffte zwar den Ausgleich zum 3:3, doch Mladenovic behielt die besseren Nerven und verwandelte ihren zweiten Matchball.

Australierin Barty bei US Open nur mit viel Mühe weiter

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty hat bei den US Open ein frühes Aus nur mit sehr viel Mühe abgewendet. Die Nummer zwei der Tennis-Welt setzte sich am Montag in New York gegen Sarina Dijas aus Kasachstan mit 1:6, 6:3, 6:2 durch. Erst nach 1:41 Stunden machte Barty das Weiterkommen perfekt. Hart kämpfen musste auch die an Nummer drei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova. Die Finalistin der US Open von 2016 rang ihre Landsfrau Tereza Martincova mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) nieder.

Das bringt der Montag bei den US Open

Erster Kerber-Auftritt: Seit ihrem frühen Aus als Titelverteidigerin in Wimbledon hat Angelique Kerber zwei Spiele bestritten - und beide Male verloren. Auch nach der Trennung von ihrem Trainer Rainer Schüttler steckt die ehemalige Nummer eins der Welt in der Krise. In den Tagen von New York gab sich die 31-Jährige betont locker. Ob das im zweiten Spiel nach 17 Uhr gegen Kristina Mladenovic aus Frankreich reicht?

Die anderen Deutschen: Außer Kerber sind in Flushing Meadows am ersten Tag noch drei weitere deutsche Tennisprofis am Start. Bei den Damen hat Laura Siegemund gegen Magdalena Frech aus Polen durchaus eine Chance auf das Weiterkommen. Bei den Herren trifft Qualifikant Dominik Koepfer auf den Spanier Jaume Munar. Für Koepfer ist es nach Wimbledon erst das zweite Grand-Slam-Turnier seiner Karriere. Routinier Philipp Kohlschreiber spielt zudem gegen den an Nummer 25 gesetzten Franzosen Lucas Pouille.

Das Spiel des Tages: Seit der Auslosung am Donnerstagabend kennen die Medien in den USA vor allem ein Thema: Das Duell zwischen Serena Williams und Maria Scharapowa. Es ist bereits der 20. Vergleich zwischen den beiden Superstars, die Bilanz spricht klar für die Amerikanerin, die 17 Partien gewinnen konnte. Wegen zahlreicher Verletzungen trafen Williams und Scharapowa zuletzt vor drei Jahren aufeinander. Und, kaum zu glauben: Bei den US Open standen sich die beiden Rivalinnen noch nie gegenüber.

Mona Barthel (Neumünster) hat ihre Teilnahme aufgrund einer Verletzung am rechten Fuß abgesagt. Das teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Für die 29-Jährige rückt die Belgierin Kirsten Flipkens als "Lucky Loser" nach.

Auch Tennisprofi Milos Raonic wird nicht an den US Open teilnehmen. Der 28 Jahre alte Kanadier sagte wegen einer Gesäßmuskelverletzung ab, wie die Veranstalter am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Für Raonic, Nummer 22 der Welt, rückt der Pole Kamil Majchrzak nach. Die US Open beginnen an diesem Montag.

(dpa/sid/cbo)