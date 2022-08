Nach US Open : Tennisspielerin Petkovic kündigt Karriereende an

Beendet ihre Karriere nach den US Open: Andrea Petkovic. Foto: dpa/Kyle Gustafson

New York Andrea Petkovic hat am Sonntag ihr Karriereende als Tennisspielerin angekündigt. Sie werde nach den US Open Schluss machen, sagte sie beim Media Day.

Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic wird nach den US Open ihre Karriere beenden. Das kündigte sie in einem Gespräch mit der „Sportschau“ am Sonntag in New York an. Demnach will die 34-Jährige nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres (29.8. - 11.9.) nicht mehr auf der Tennis-Tour dabei sein.

„Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist – aber generell ist das hier mein letztes Turnier“, sagte Petkovic der „Sportschau“. Sie fügte aber auch an, dass das Turnier in New York das letzte ihrer aktiven Karriere sein könnte.

Petkovic galt schon länger als Kandidatin für ein Karriereende, hatte es trotz ihres Moderationsjobs beim ZDF-Sport aber bisher nicht in Erwägung gezogen, sagte immer wieder, sie habe noch Spaß am Tennis spielen. Doch bereits vor einigen Tagen deutete es sich nun an, dass nach den US Open Schluss sein könnte. Ein Trainingsvideo auf der Plattform „Instagram“ betitelte sie mit „The last dance“. Diese Bezeichnung ist spätestens seit der Dokumentation über Michael Jordan eindeutig mit einem Karriereende verknüpft. Am Sonntag folgte nun die Bestätigung von Petkovic.

Wie und warum sie nun diesen Entschluss gefasst habe, ließ die deutsche Tennisspielerin am Sonntag laut „Sportschau“ aber noch offen. Sie will sich demnach am Montag ausführlich dazu äußern.

Petkovics gewann in ihrer Karriere bisher neun Titel auf der WTA-Tour. Bei Grand-Slam-Turnieren kam sie allerdings nie über das Halbfinale hinaus. 2014 stand sie mit der deutschen Fed-Cup-Mannschaft im Finale, verlor damals aber in Prag gegen Tschechien.

Den Auftakt in ihr letzten großes Turnier macht Andrea Petkovic am Dienstag. Dann spielt sie bei den US Open in der ersten Runde gegen die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz.

