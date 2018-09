Karikatur über Serena Williams: Karikatur über Serena Williams: Rassismusvorwürfe gegen Zeichner Mark Knight

Düsseldorf Der australische Karikaturist Mark Knight hat die Szene gezeichnet, in der Serena Williams bei den US Open ihren Schläger zertrümmert. Auf Twittert wird ihm Rassismus und Sexismus vorgeworfen.

Williams hatte dem Schiedsrichter Carlos Ramos nach ihrem verlorenen Finale gegen die Japanerin Naomi Osaka bei den US Open in New York am Wochenende Sexismus vorgeworfen. Der Portugiese hatte die 36-Jährige dreimal verwarnt und ihrer Gegnerin den Regeln entsprechend zuerst einen Punkt und dann ein Spiel zugesprochen.