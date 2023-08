US Open 2023 Siegemund kritisiert Zuschauer - Djokovic locker weiter

Zum Start der US Open in New York ist Laura Siegemund als einziger von neun deutschen Tennisprofis im Hauptfeld direkt am ersten Tag im Einsatz. Die 35 Jahre alte Schwäbin trifft am Montagabend (Ortszeit) auf die amerikanische Mitfavoritin Coco Gauff. Die Partie der ersten Runde im Arthur Ashe Stadium beginnt deutscher Zeit nicht vor 1.00 Uhr am Dienstagmorgen.