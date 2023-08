US Open 2023 Zverev zum Auftakt gegen Vukic – Koepfer fordert Alcaraz

Sollte Zverev in New York die Auftakthürde überstehen, könnte er in der zweiten Runde auf Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier treffen, der sich dafür vorher aber gegen den Franzosen Constant Lestienne durchsetzen muss. Das mit Abstand schwerste Los aus deutscher Sicht erwischte Dominik Koepfer, der in der ersten Runde dem an Nummer eins gesetzten Spanier Carlos Alcaraz gegenübersteht. Auch Yannick Hanfmann hat mit dem Weltranglisten-Sechsten Jannik Sinner aus Italien ein höchst undankbares Los erwischt.