US Open 2023 Koepfer will Alcaraz „in Bedrängnis bringen“

Update | New York · Bei den US Open sind am Dienstag acht deutsche Tennisprofis im Einsatz. Laura Siegemund ist bereits ausgeschieden. Für Dominik Koepfer wird es schwierig, die nächste Runde zu erreichen. Aber gegen den spanischen Titelverteidiger will er zumindest schönes Tennis zeigen. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts zu den US Open 2023.

29.08.2023, 14:56 Uhr

Dominik Koepfer beim Turnier in Hamburg. (Archivfoto) Foto: dpa/Scott Kinser

Mit jeder Menge Realismus in die Mammut-Aufgabe: Tennis-Profi Dominik Koepfer macht sich vor seinem Match gegen den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Carlos Alcaraz bei den US Open keine großen Hoffnungen auf einen Überraschungssieg. „Entweder wirst du gegen jemanden spielen, bei dem du weißt, dass du gewinnen kannst, oder du spielst halt gegen Djokovic oder Alcaraz", sagte der 29-Jährige vor der Erstrundenpartie gegen den Spanier in New York bei tennismagazin.de. Dennoch, so Koepfer, werde es „cool, gegen ihn zu spielen. Ich hoffe, dass ich mithalten und ihn ein bisschen in Bedrängnis bringen kann." Für den Furtwangener, der nach einigen Verletzungen kürzlich wieder in die Top 100 der Weltrangliste zurückkehrt war, ist die Partie in der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit das erste Duell mit dem spanischen Wunderkind (20). „Es war in den letzten eineinhalb Jahren nicht leicht", sagte Koepfer über seine Armverletzung, die ihn in der Weltrangliste zurückgeworfen hatte. „Letzte Woche war die erste Woche, in der ich ohne Schmerztabletten gespielt habe und mich wirklich ganz okay gefühlt habe. Aber 100 Prozent gut ist es noch nicht." +++29. August 2023+++ Jule Niemeier wechselt nach Aus in Qualifikation den Trainer Tennisspielerin Jule Niemeier wird nach den jüngsten sportlichen Rückschlägen nicht länger mit Trainer Christopher Kas zusammenarbeiten. Das bestätigten Manager Michael Geserer der Deutschen Presse-Agentur bei den US Open am Montag (Ortszeit) in New York und später Niemeier selbst in sozialen Medien. Die 24-Jährige war bereits in der ersten Runde der Qualifikation zum letzten Grand-Slam-Turnier gescheitert. Zuvor hatte die „Bild" über die Trennung berichtet. „Nach 1,5 Jahren habe ich mich entschieden, mich von Christopher Kas zu trennen.

Ich wollte mir einen Moment Zeit nehmen, um meine Dankbarkeit für all die Führung, Unterstützung und Inspiration auszudrücken, die er mir während unserer gemeinsamen Zeit gegeben hat“, schrieb Niemeier am Dienstag auf Instagram. Die Zusammenarbeit habe sie „nachhaltig beeinflusst“. Nach der Entscheidung reisten Niemeier und Kas zusammen nach Deutschland zurück. Die 24-Jährige wird nach Angaben von Geserer weiter an der Akademie BeTennisBase in Regensburg trainieren. Im September wird Niemeier Turniere in Japan und China absolvieren. Die Nachfolge von Kas soll möglichst langfristig geregelt werden. Mit dem früheren Profi an der Seite hatte die Dortmunderin im vergangenen Jahr als größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere das Viertelfinale von Wimbledon erreicht. In diesem Jahr blieben die guten Resultate jedoch aus, nach den US Open wird Niemeier nicht mehr unter den ersten 130 der Weltrangliste stehen. Kasachischer Tennis-Profi sorgt mit Spruch gegen Thiem für Kritik Der kasachische Tennis-Profi Alexander Bublik hat bei den US Open mit einer despektierlichen Äußerung für Kritik gesorgt. Im zweiten Satz seines Auftaktspiels in New York gegen den Österreicher Dominic Thiem fluchte der 26-Jährige am Montagabend (Ortszeit) ob seiner schwachen Leistung vor sich hin, wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. „Es kotzt mich an, allen diesen Invaliden zu ihrer Karriere zurück zu verhelfen", sagte Bublik zu sich selbst, aber hörbar, als er zum Aufschlag ging. Nach dem zweiten Satz zerschlug der Kasache, der insgesamt 17 Doppelfehler und 44 leichte Fehler produzierte, aus Frust auch noch einen Schläger. Der 27. der Weltrangliste verlor mit 3:6, 2:6, 4:6. Thiem, US-Open-Champion von 2020, hatte in der Vergangenheit lange mit einer Verletzung an seiner rechten Schlaghand zu kämpfen und überstand zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers. Er ist im Ranking auf Platz 81 abgerutscht. Im Jahr 2021 war er noch Dritter der Weltrangliste. „Ja, es ist ein harter Spruch. Etwas, das man im Allgemeinen nicht sagen sollte, einfach aus Respekt. Ja, vielleicht hat er es nicht so gemeint oder so. Aber ja, was soll ich dazu sagen?“, sagte der 29-jährige Thiem nach dem Spiel angesprochen auf die Szene. Thiem hatte davon laut eigener Aussage während des Spiels nichts mitbekommen, zudem schimpfte Bublik auf Russisch. Tennis-Star Swiatek spricht bei US Open über ihren schweren Ski-Unfall Die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek sieht Alpin-Superstar Mikaela Shiffrin als Inspiration - hält sich wegen einer einschneidenden Erfahrung aber selbst von der Ski-Piste fern. „Das letzte Mal, als ich Ski gefahren bin, war ich sieben und hatte einen Unfall, bei dem ich hätte sterben können, deshalb hat mich das verängstigt“, erzählte die polnische Titelverteidigerin nach ihrem Erstrundensieg bei den US Open. „Ich habe nicht so leicht Angst, aber das hat mich aufgehalten. Das war das letzte Mal (auf Skiern).“ Es sei ein „traumatisches Erlebnis“ für sie gewesen. Sie fühle eine spezielle Verbindung zu Shiffrin, da Tennis und der alpine Skisport aus ihrer Sicht die beiden Sportarten seien, bei den Frauen die gleichen Wettbewerbe und den gleichen Rhythmus wie Männer haben. „Es ist schön, zu jemandem aufschauen zu können und die gleichen Erfahrungen zu teilen, von denen du lernen kannst“, sagte die 22 Jahre alte Swiatek über die sechs Jahre ältere Shiffrin. Der US-Superstar hatte in der Vergangenheit berichtet, beispielsweise im mentalen Bereich einiges von der Tennisspielerin gelernt zu haben. Bei den US Open hatte Swiatek durch ein 6:0, 6:1 gegen die Schwedin Rebecca Peterson die zweite Runde erreicht und trifft nun auf Daria Saville aus Australien. So liefen die Spiele in der Nacht zum Dienstag Novak Djokovic hat sich zum Start in die US Open keine Blöße gegeben. Laura Siegemund verpasste unterdessen eine große Überraschung. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht. +++28. August 2023+++ Laura Siegemund als erste Deutsche im Einsatz Zum Start der US Open in New York ist Laura Siegemund als einziger von neun deutschen Tennisprofis im Hauptfeld direkt am ersten Tag im Einsatz. Die 35 Jahre alte Schwäbin trifft am Montagabend (Ortszeit) auf die amerikanische Mitfavoritin Coco Gauff. Die Partie der ersten Runde im Arthur Ashe Stadium beginnt deutscher Zeit nicht vor 1.00 Uhr am Dienstagmorgen. Siegemund hatte sich erfolgreich durch die Qualifikation beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gekämpft. Die weiteren acht deutschen Tennisprofis um Alexander Zverev absolvieren ihre Auftaktpartien jeweils am Dienstag. Topfavorit Novak Djokovic bestreitet sein Erstrundenspiel nach Siegemund ebenfalls in der größten Arena von Flushing Meadows. Mit einem Sieg über den Franzosen Alexandre Müller würde der 36 Jahre alte Serbe nach dem Turnier wieder die Spitze der Weltrangliste vom Spanier Carlos Alcaraz übernehmen. Djokovic will seinen Rekord im Herren-Tennis von 23 Grand-Slam-Titeln weiter ausbauen. Zverev geht voller Zuversicht in die US Open Die freie Zeit vor den US Open vertreibt sich Alexander Zverev als New-York-Tourist. Nach etwas Ruhe beginnt der neue Anlauf auf den ersten Grand-Slam-Titel - noch trennt ihn etwas von den Favoriten. Hier geht es zum Artikel. +++25. August 2023+++ Wenig Glück bei der Auslosung aus deutscher Sicht Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei der Auslosung für die am kommenden Montag beginnenden US Open kein großes Glück gehabt. Der 26 Jahre alte Hamburger trifft in der ersten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres auf den Australier Aleksandar Vukic, immerhin die Nummer 51 der Welt. Sollte Zverev in New York die Auftakthürde überstehen, könnte er in der zweiten Runde auf Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier treffen, der sich dafür vorher aber gegen den Franzosen Constant Lestienne durchsetzen muss. Das mit Abstand schwerste Los aus deutscher Sicht erwischte Dominik Koepfer, der in der ersten Runde dem an Nummer eins gesetzten Spanier Carlos Alcaraz gegenübersteht. Auch Yannick Hanfmann hat mit dem Weltranglisten-Sechsten Jannik Sinner aus Italien ein höchst undankbares Los erwischt. Bei den Frauen tritt die 36-jährige Tatjana Maria als deutsche Nummer eins zunächst gegen die Kroatin Petra Martic an. Tamara Korpatsch bekommt es mit der Rumänin Irina-Camelia Begu zu tun, und Anna-Lena Friedsam ist im Duell gegen Wimbledon-Halbfinalistin Jelina Switolina aus der Ukraine die Außenseiterin. Die dritte Runde der Qualifikation hat derweil Laura Siegemund durch ein 6:2, 7:6 (7:4) gegen die Schweizerin Simona Waltert erreicht. Die 35-Jährige ist damit nur noch einen Sieg vom Erreichen des Hauptfeldes entfernt. Vorjahres-Achtelfinalistin Jule Niemeier war dagegen bereits in der ersten Quali-Runde gescheitert.

(RP/SID)