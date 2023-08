Alexander Zverev steht in der zweiten Runde der US Open vor einem deutschen Duell. Der Tennis-Olympiasieger trifft am Donnerstag (Ortszeit) auf seinen Davis-Cup-Kollegen Daniel Altmaier. Der 24 Jahre alte Kempener gewann am Dienstag nach anfänglichen Problemen klar mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 6:2 gegen den Franzosen Constant Lestienne. Für Altmaier ist es der erste Zweitrundeneinzug beim Grand-Slam-Turnier in New York. Der Weltranglisten-53. bestritt bislang ein Duell mit Zverev, 2022 setzte sich der 26 Jahre alte Hamburger bei den Australian Open in drei Sätzen durch.